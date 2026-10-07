Elevii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) care vor să candideze pe locurile distinct alocate în liceele de masă trebuie să depună certificatul de orientare școlară și profesională până la 31 martie 2027. Prevederea apare în proiectul privind calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2027-2028, pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării pe 5 octombrie.

Potrivit proiectului, certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat pentru admiterea pe locurile rezervate candidaților cu dizabilități și/sau CES.

Documentul trebuie să fie valabil pentru anul școlar 2026-2027, să fie emis de CJRAE/CMBRAE și să ateste existența unei cerințe educaționale speciale.

Certificatul trebuie depus și înregistrat de părinte sau reprezentantul legal la unitatea de învățământ de proveniență până la 31 martie 2027.

În situații justificate și dovedite, documentul poate fi depus și după acest termen, însă numai cu acordul președintelui Comisiei Naționale de Admitere.

Elevii și părinții acestora vor fi informați cu privire la procedură în perioada 22 martie – 23 aprilie 2027. Profesorii diriginți vor organiza ședințe de informare și instruire, la care pot participa reprezentanți ai liceelor, specialiști CJRAE/CMBRAE și alți factori implicați.

Locurile distincte pentru elevii cu dizabilități și/sau CES vor fi afișate pe 1 mai 2027. Proiectul prevede alocarea a 1-2 locuri în fiecare clasă sau grupă, pentru fiecare filieră, profil, specializare, domeniu de pregătire, calificare și limbă de predare.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere este programată pentru 12 și 13 iulie 2027, iar repartizarea computerizată pe aceste locuri va avea loc pe 15 iulie.

Candidații vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și în funcție de opțiunile înscrise în fișă.

Elevii nerepartizați sau cei care renunță în scris la locul primit vor putea solicita o nouă fișă de înscriere pentru a participa la prima etapă de repartizare computerizată în învățământul liceal.