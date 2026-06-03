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Cel mai mare târg educațional din România, organizat de PMB la Biblioteca Națională

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Cel mai mare târg educațional din România, organizat de PMB la Biblioteca Naționalăliceeni. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Primăria Municipiului București organizează cel mai mare târg educațional din România. 93 de licee și 12 universități își prezintă oferta la Biblioteca Națională.

93 de licee și 12 universități la cel mai mare târg educațional

Primăria Capitalei anunță deschiderea celui mai amplu târg educațional din țară – „Vocația Ta!”. Evenimentul se va desfășura în perioada 3 – 6 iunie, între orele 10:30 și 18:30, la sediul Bibliotecii Naționale a României.

La ediția cu numărul 27, 93 de licee și 12 universități din București își vor prezenta oferta educațională, oferind elevilor și părinților informații detaliate despre programele de studiu, activitățile extrașcolare și oportunitățile pe care le propun.

„Organizăm cel mai mare târg educațional din țară. Îi ajutăm pe elevi să-și aleagă drumul în viață, oferindu-le posibilitatea de a descoperi ce liceu li se potrivește și ce facultate li se potrivește cel mai bine”, au transmis reprezentanții Primăriei București.

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Vizitatorii vor putea interacționa direct cu reprezentanții instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, dar și cu elevi și studenți. Pe lângă prezentările de oferte, târgul include o serie de activități interactive.

Târgul Educațional „Vocația Ta!” este organizat de Primăria Capitalei, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Biblioteca Națională a României.

elevi biblioteca nationala

elevi biblioteca nationala / Sursa foto: Biblioteca Națională a României

Programul Târgului Educațional „Vocația Ta!” – Ediția 2026

Perioada: 3 – 6 iunie 2026 (miercuri – sâmbătă)

Locația: Biblioteca Națională a României, București

Orar zilnic: 10:30 – 18:30

Ce conține programul (activități generale):

  • Vizitarea standurilor a 93 de licee și 12 universități din București
  • Prezentarea ofertei educaționale pentru anul școlar/universitar 2026–2027
  • Informații despre admitere, medii de intrare, cifre de școlarizare și planuri de școlarizare
  • Workshopuri de orientare în carieră și dezvoltare personală
  • Ateliere practice (medicină, arhitectură, economie, inginerie etc.)
  • Demonstrații interactive și tururi ghidate ale standurilor
  • Activități artistice: teatru, dans, recitaluri și spectacole live
  • Sesiuni de consiliere vocațională cu specialiști

Evenimentul se desfășoară fizic la Biblioteca Națională, dar există și o platformă online complementară: www.toe.hubproedus.ro – unde puteți consulta oferta completă a liceelor, harta interactivă pe sectoare, mediile de admitere din anii trecuți etc.

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