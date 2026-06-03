Primăria Municipiului București organizează cel mai mare târg educațional din România. 93 de licee și 12 universități își prezintă oferta la Biblioteca Națională.

Primăria Capitalei anunță deschiderea celui mai amplu târg educațional din țară – „Vocația Ta!”. Evenimentul se va desfășura în perioada 3 – 6 iunie, între orele 10:30 și 18:30, la sediul Bibliotecii Naționale a României.

La ediția cu numărul 27, 93 de licee și 12 universități din București își vor prezenta oferta educațională, oferind elevilor și părinților informații detaliate despre programele de studiu, activitățile extrașcolare și oportunitățile pe care le propun.

„Organizăm cel mai mare târg educațional din țară. Îi ajutăm pe elevi să-și aleagă drumul în viață, oferindu-le posibilitatea de a descoperi ce liceu li se potrivește și ce facultate li se potrivește cel mai bine”, au transmis reprezentanții Primăriei București.

Vizitatorii vor putea interacționa direct cu reprezentanții instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, dar și cu elevi și studenți. Pe lângă prezentările de oferte, târgul include o serie de activități interactive.

Târgul Educațional „Vocația Ta!” este organizat de Primăria Capitalei, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Biblioteca Națională a României.

Perioada: 3 – 6 iunie 2026 (miercuri – sâmbătă)

Locația: Biblioteca Națională a României, București

Orar zilnic: 10:30 – 18:30

Vizitarea standurilor a 93 de licee și 12 universități din București

și din București Prezentarea ofertei educaționale pentru anul școlar/universitar 2026–2027

Informații despre admitere, medii de intrare, cifre de școlarizare și planuri de școlarizare

Workshopuri de orientare în carieră și dezvoltare personală

de orientare în carieră și dezvoltare personală Ateliere practice (medicină, arhitectură, economie, inginerie etc.)

(medicină, arhitectură, economie, inginerie etc.) Demonstrații interactive și tururi ghidate ale standurilor

Activități artistice: teatru, dans, recitaluri și spectacole live

Sesiuni de consiliere vocațională cu specialiști

Evenimentul se desfășoară fizic la Biblioteca Națională, dar există și o platformă online complementară: www.toe.hubproedus.ro – unde puteți consulta oferta completă a liceelor, harta interactivă pe sectoare, mediile de admitere din anii trecuți etc.