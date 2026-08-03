Moartea legendarului antrenor român Mircea Lucescu, survenită pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, a lăsat un gol imens în fotbalul mondial și a generat numeroase speculații în spațiul public.

La câteva luni de la tragicul eveniment, Matei Lucescu (32 de ani), nepotul lui „Il Luce” și fiul lui Răzvan Lucescu, a decis să clarifice public circumstanțele reale ale decesului, demontând unul dintre cele mai răspândite zvonuri: diagnosticul de leucemie.

Prezent duminică în emisiunea Digi Sport Matinal, Matei Lucescu a oferit detalii în premieră despre starea de sănătate a bunicului său din ultima perioadă a vieții, punând capăt neadevărurilor apărute în presă.

Întrebat direct despre speculațiile referitoare la boala care i-ar fi curmat viața fostului mare selecționer, Matei Lucescu a fost categoric. Acesta a infirmat zvonurile conform cărora Mircea Lucescu ar fi suferit de o boală fulminantă.

Fostul antrenor suferea, într-adevăr, de o afecțiune medicală, dar era vorba despre o boală hematologică cronică, ținută sub control, nu despre leucemie. Pentru această problemă de sănătate, Mircea Lucescu se afla sub supravegherea unui medic specialist din Belgia.

Potrivit lui Matei Lucescu, pacienții de vârsta bunicului său care suferă de această afecțiune cronică au o speranță de viață de 5-10 ani. Uneori, și până la 30 de ani pentru persoanele tinere. Cu medicația adaptată, boala nu îi punea viața în pericol iminent.

„Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie. Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul. (...) Sunt sute de pacienți în România care trăiesc cu această boală fără probleme, cu medicație adaptată, pot să trăiască ani de zile.”, a declarat Matei Lucescu.

Dacă afecțiunea hematologică era ținută sub control, cauza care a dus la decesul fulgerător al lui Mircea Lucescu a fost de natură cardiacă. Nepotul său a explicat că presiunea inerentă fotbalului de înalt nivel și stresul acumulat și-au spus cuvântul.

Factorul declanșator pare să fi fost tensiunea acumulată în timpul meciurilor cu miză uriașă, Matei Lucescu amintind, în mod specific, de un meci împotriva naționalei Turciei.

Presiunea meciurilor și implicarea emoțională totală a antrenorului au generat un episod major de stres. Din cauza acestei tensiuni, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic. Deși familia a apelat de urgență la ajutor medical de specialitate, aducând inclusiv un medic din Franța, eforturile au rămas zadarnice. „A venit prea târziu”, a subliniat, cu regret, nepotul antrenorului.

Declarațiile lui Matei Lucescu scot la iveală faptul că moartea lui Mircea Lucescu a fost un șoc total pentru apropiații săi. Familia era convinsă că, datorită tratamentului urmat pentru afecțiunea cronică, legendarul antrenor mai avea „ani în față”.

Prin această intervenție, familia Lucescu restabilește adevărul medical și istoric, subliniind că pasiunea, devotamentul și stresul consumat pe banca tehnică au fost, în cele din urmă, elementele care au dus la cedarea inimii unuia dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului est-european.