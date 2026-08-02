Ziua de 2 august marchează o bornă importantă pentru fotbalul românesc. Cornel Dinu, una dintre cele mai emblematice figuri din sportul autohton, a împlinit vârsta de 78 de ani. Simbolismul este cu atât mai puternic cu cât legendarul sportiv s-a născut în același an în care a luat ființă și clubul său de suflet, Dinamo București.

Cunoscut sub apelativul „Procurorul”, fostul fundaș de fier a marcat epoci întregi în Ștefan cel Mare. Dinamo a fost pentru el mai mult decât un club, reprezentând a doua casă și cadrul în care și-a construit o carieră de excepție.

Contactat de jurnaliștii de la gsp.ro pentru a transmite un gând la ceas aniversar, fostul mare internațional a oferit o reacție scurtă, dar extrem de apăsătoare. Starea de spirit a legendei dinamoviste reflectă o profundă dezamăgire față de realitățile actuale.

„Ce gânduri bune să mai am? În societatea în care trăim e greu să mai ai gânduri bune... Să fiți sănătoși!”, a declarat Cornel Dinu.

Vizibil afectat, fostul mare fotbalist a adăugat cu supărare un detaliu despre principiile care i-au ghidat viața și despre suferințele adunate de-a lungul timpului: „întotdeauna m-au nenorocit minciuna și nedreptatea”.

Declarațiile pline de amărăciune ale lui „Mister” vin pe fondul unor încercări extrem de dificile prin care a trecut în ultima perioadă. Pe lângă problemele de sănătate specifice vârstei, Cornel Dinu a fost profund afectat de pierderea soției sale, Silvia, eveniment care i-a lăsat o rană adâncă în suflet.

La toate acestea s-au adăugat și litigiile din viața personală. Un moment de mare cumpănă a fost procesul cu finul său, Cornel Țălnar, în urma căruia legenda dinamovistă a pierdut un apartament situat în zona Calea Moșilor din Capitală.

În ciuda momentelor grele prin care trece, clubul Dinamo nu și-a uitat simbolul. Reprezentanții grupării din Ștefan cel Mare au transmis un mesaj festiv în care au subliniat rolul uriaș pe care Dinu l-a avut în istoria alb-roșilor.

„La 2 august 1948 se năștea un nume de legendă, un nume care avea să devină legat ireversibil de istoria clubului Dinamo - Cornel Dinu!

Acesta a trecut prin toate etapele din viața lui Dinamo, a fost pe rând jucător, antrenor și președinte al clubului, adăugând palmaresului clubului un număr impresionant de 12 trofee.

A fost ales de trei ori Fotbalistul Român al Anului, în anii 1970, 1972 și 1974, fiind nominalizat la Balonul de Aur în anul 1970.

Prin întreaga sa contribuție, numele Dinu este sinonim nu doar cu performanța, ci cu Dinamo însuși!

La mulți ani sănătoși, Mister!”, au transmis reprezentanții clubului.