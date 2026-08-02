Fostul mare internațional român Ionuț Lupescu (57 de ani) trece prin momente extrem de dificile. Mama sa, Ana Lupescu, s-a stins din viață duminică dimineața. Vestea tristă a fost împărtășită chiar de fostul mijlocaș din Generația de Aur, care a transmis un mesaj plin de durere în mediul online, alături de o fotografie de colecție.

„Adio, mama! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a fost mesajul simplu și încărcat de emoție publicat de Ionuț Lupescu.

Pierderea mamei vine la aproape un deceniu de la o altă tragedie care a marcat familia Lupescu. În urmă cu nouă ani, fostul internațional și-a pierdut tatăl, pe Nicolae Lupescu, o figură legendară a clubului Rapid și membru al echipei naționale a României la Campionatul Mondial din 1970.

Legătura dintre părinții săi și pasiunea pentru sport a fost mereu una specială, presărată cu momente de umor de care fostul fotbalist își amintește mereu cu drag.

„Când eram mic, tata zicea să mă ţin de şcoală, iar mama să joc fotbal. Cînd împlinisem 16-17 ani, lucrurile s-au inversat. Mama îmi spunea: Lasă fotbalul şi apucă-te de şcoală!, iar tata: Lasă şcoala, apucă-te de fotbal!. Nu mai ştiam ce să fac? Tată, v-aţi vorbit?”, povestea Lupescu despre influența părinților în alegerea carierei sale.

Ionuț Lupescu a făcut primii pași în sportul de performanță în centrul de copii și juniori de la Dinamo București. Talentul său l-a propulsat rapid la nivel înalt, iar în anul 1990 a făcut pasul spre fotbalul mare, semnând în Bundesliga cu formația Bayer Leverkusen.

După șase sezoane petrecute la Leverkusen, mijlocașul a îmbrăcat tricoul unei alte echipe de tradiție din Germania, Borussia Monchengladbach. A revenit în fotbalul românesc în 1998, tot la Dinamo, formația sa de suflet.

Aventura sa internațională a continuat ulterior în Turcia, la Bursaspor, de unde s-a întors după o scurtă perioadă din nou în Ștefan cel Mare. Cariera sa de jucător s-a încheiat la clubul Al-Hilal.