Un bărbat de 73 de ani, din Brăila, a murit sâmbătă după ce a căzut într-o zonă abruptă, în timpul unei drumeții pe un traseu din Munții Făgăraș, județul Argeș. Salvamontiștii au recuperat trupul cu ajutorul unui elicopter, iar polițiștii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Un turist în vârstă de 73 de ani, din municipiul Brăila, și-a pierdut viața sâmbătă, după ce a căzut într-o râpă în timp ce parcurgea un traseu montan din Munții Făgăraș, pe raza județului Argeș.

Autoritățile au fost alertate printr-un apel care anunța că un bărbat a căzut într-o zonă abruptă și greu accesibilă de pe traseu. La fața locului au fost trimise echipe ale Salvamont Argeș și polițiști, care au început operațiunea de localizare și recuperare a victimei.

Din cauza terenului dificil din zona în care s-a produs incidentul, salvatorii au avut nevoie de sprijin aerian. Trupul neînsuflețit al turistului a fost recuperat cu ajutorul unui elicopter și transportat din zona montană.

Primele verificări au fost făcute de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș. Din datele strânse până în acest moment, bărbatul ar fi căzut accidental în râpă în timpul drumeției. În urma leziunilor suferite, acesta a decedat.

Intervenția s-a desfășurat într-o zonă abruptă, iar folosirea elicopterului a fost necesară pentru extragerea trupului. Echipele aflate la fața locului au acționat pentru recuperarea victimei și predarea acesteia în vederea procedurilor medico-legale.

Polițiștii urmează să întocmească un dosar penal pentru ucidere din culpă, măsură procedurală necesară pentru continuarea verificărilor și stabilirea cadrului legal în care este cercetat incidentul.

Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș. În acest caz va fi dispusă și efectuarea unei autopsii medico-legale, care va stabili cu exactitate cauza decesului și natura leziunilor suferite de bărbat în urma căderii.

Anchetatorii continuă verificările pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs incidentul, modul în care turistul a ajuns în zona respectivă și circumstanțele exacte ale căderii sale în râpă.

Până la finalizarea cercetărilor, primele date indică faptul că tragedia s-ar fi produs accidental, în timpul drumeției montane.