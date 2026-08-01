Un ciocan confecționat din os de elefant, vechi de aproximativ 500.000 de ani, descoperit în sudul Angliei și analizat recent de cercetători, oferă dovezi că oamenii preistorici fabricau unelte complexe și alegeau intenționat materialele potrivite cu sute de mii de ani mai devreme decât se credea. Descoperirea a fost prezentată într-un studiu publicat în revista UCL Social & Historical Sciences.

Artefactul provine din situl arheologic Boxgrove, unul dintre cele mai importante situri paleolitice din Europa, iar analiza sa arată că strămoșii omului nu se limitau la realizarea uneltelor din piatră.

Ei foloseau și oase de animale mari pentru a fabrica instrumente specializate, capabile să întrețină și să perfecționeze topoarele din silex. Descoperirea schimbă perspectiva asupra nivelului lor de planificare și a cunoștințelor tehnice.

Fragmentul de os a fost recuperat în timpul săpăturilor de la Boxgrove încă din anii 1990. La acea vreme, arheologii l-au considerat doar o bucată de os fosilizată.

Abia după reanalizarea colecției cu ajutorul scanărilor 3D și al microscoapelor electronice, cercetătorii au observat urme clare de lovituri și mici fragmente de silex încastrate în suprafața osului. Aceste indicii au demonstrat că obiectul fusese folosit în mod repetat drept ciocan pentru retușarea uneltelor din piatră.

Potrivit echipei de cercetare de la University College London și Natural History Museum din Londra, osul provenea de la un elefant preistoric sau de la un mamut. Stratul exterior foarte gros și dens al osului îl făcea mult mai rezistent decât oasele altor animale.

Acest lucru permitea lovirea controlată a marginilor topoarelor din silex fără a le sparge, o tehnică folosită pentru a le reda forma și tăișul după utilizare.

Alegerea unui asemenea material sugerează că oamenii preistorici cunoșteau proprietățile diferitelor materii prime și le selectau în funcție de scopul urmărit.

Autorii studiului consideră că artefactul reprezintă cel mai vechi instrument din os de elefant descoperit până acum în Europa. El demonstrează că populațiile umane din Pleistocenul mijlociu, posibil aparținând speciei Homo heidelbergensis sau unor strămoși timpurii ai neanderthalienilor, stăpâneau tehnici de fabricație mult mai sofisticate decât sugerau dovezile anterioare.

Coordonatorul cercetării, Simon Parfitt, de la UCL Institute of Archaeology și colaborator al Natural History Museum, a declarat că descoperirea evidențiază „ingeniozitatea și spiritul practic al strămoșilor noștri”, demonstrând că aceștia utilizau resursele disponibile într-un mod atent planificat.

Până acum, majoritatea uneltelor din materiale organice atât de vechi s-au pierdut din cauza degradării naturale. Din acest motiv, arheologii au avut la dispoziție în principal unelte din piatră pentru a reconstrui comportamentul oamenilor preistorici.

Noul artefact completează această imagine și sugerează că tehnologiile bazate pe os, corn sau lemn erau probabil mult mai răspândite decât indică descoperirile arheologice păstrate până în prezent. Cercetătorii consideră că folosirea unor unelte specializate din materiale diferite reflectă un nivel ridicat de adaptare și planificare tehnologică în urmă cu aproape o jumătate de milion de an