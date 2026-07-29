Castelul Peleș din Sinaia, fosta reședință de vară a regilor României, adăpostește una dintre cele mai valoroase și impresionante colecții de arme din Europa. Merită vizitat, fiind o bucățică din istoria României.

Însă, dincolo de viziunea și tradiția de familie adusă de la Sigmaringen de către Regele Carol I, a existat o minte sclipitoare care a transformat această pasiune regală într-o realitate patrimonială de excepție. Numele său este Julius E. Scheurer (n. 1855, Budapesta – d. 1937, Viena), un reputat expert în arme medievale.

La baza cercetărilor recente prezentate de drd. Raluca Romok, muzeograf în cadrul Muzeului Național Peleș, stă o bogată corespondență de arhivă care atestă legătura strânsă și munca titanică din spatele formării colecției de arme a Coroanei României.

Colaborarea dintre Regele Carol I și Julius Scheurer s-a desfășurat pe parcursul a aproape un deceniu, cu o corespondență intensă documentată între anii 1905 și 1914. Relația lor era guvernată de o procedură riguroasă, bazată pe alocarea unor fonduri regale speciale și pe demersul activ, neobosit, al expertului vienez.

Pentru a îmbogăți sălile de la Peleș, Scheurer călătorea frecvent prin marile orașe europene. Căuta arme și armuri rare prin colecții private scoase la vânzare sau licita la marile case de profil ale epocii.

Odată achiziționate, piesele intrau într-un proces complex, gestionat exclusiv de Scheurer. Redactarea unor scurte descrieri istorice, datarea precisă și evaluarea în coroane (moneda austriacă a vremii). Atribuirea unui număr unic de inventar pentru fiecare artefact. Restaurarea era realizată strict sub aprobarea prealabilă a monarhului român.

După o ambalare atentă, piesele erau trimise la Sinaia, unde Scheurer se deplasa personal pentru a colabora cu Regele la etalarea lor sistematică și coerentă în sălile dedicate.

Unul dintre cele mai prețioase daruri lăsate posterității de expertul vienez este catalogul sistematic, în formă de manuscris, al întregii colecții regale de arme. Din nefericire, acest document esențial a rămas nepublicat din cauza izbucnirii Primului Război Mondial și a morții Regelui Carol I, în anul 1914.

Astăzi, acest manuscris de o valoare inestimabilă este expus pentru prima dată publicului larg. El reprezintă piesa centrală a expoziției temporare „Arsenalul Regal - Putere, Tradiție și Prestigiu”, găzduită de Muzeul Național Peleș. Grație interesului crescut din partea vizitatorilor, perioada de vizitare a acestei expoziții a fost prelungită până la data de 16 august.

Arhivele Muzeului Național Peleș păstrează mărturii directe ale efortului depus de Scheurer. Un exemplu elocvent este scrisoarea din 29 decembrie 1905, expediată de la Viena și adresată lui Hermann Seelos, valetul de încredere al Regelui Carol I. Documentul reliefează rigoarea administrativă, respectul profund față de monarh, dar și bucuria descoperirii unor artefacte rare.

În scrisoare, Scheurer anunța pregătirea unui nou transport către Castelul Peleș, programat pentru prima săptămână din ianuarie 1906, achitat dintr-un acont regal de 4.225 de coroane.

El își asigura interlocutorul de minuțiozitatea procesului său: „Mai nou, prevăd toate obiectele achiziționate cu numere de inventar curente și înregistrez fiecare obiect în Catalogul pe care l-am creat. Totodată, voi include și preaplecatul meu raport privind noile achiziții, prevăzut cu schițe, spre a primi cea mai înaltă aprobare din partea Majestății Sale Regele.”

Entuziasmul său de colecționar și expert răzbate clar atunci când raportează descoperirile făcute în urma călătoriilor la Trieste, în Tirol și la München: „Cu ilustra aprobare a Majestății Sale, am achiziționat cele 60 de sulițe din Războiul de 30 de Ani și am rezervat armura până la 1 februarie 1906.”

Corespondența s-a încheiat brusc, cu o ultimă notificare trimisă de Scheurer în noiembrie 1915, la un an după trecerea în neființă a lui Carol I, notificare ce a însoțit predarea definitivă a registrului și inventarului colecției.

Astăzi, vizitatorii care pășesc în Sălile de Arme ale Castelului Peleș nu admiră doar gustul rafinat al Regelui Carol I sau ecourile trecutului militar european. Ei sunt, totodată, martorii unei munci științifice și pasionale, orchestrate de Julius E. Scheurer, omul care a pus ordine, sens și valoare istorică în cel mai mare tezaur de arme medievale din România.