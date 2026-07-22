Într-o nouă reacție fulminantă în mediul online, Oana Zăvoranu a lansat o serie de afirmații la adresa unei cunoscute moderatoare TV, Anca Alexandrescu. Pe care o acuză de tactici disperate și comportament fals pentru a câștiga simpatia familiei Călin și Cristela Georgescu.

Cunoscută pentru discursul său direct și lipsit de menajamente, Oana Zăvoranu a publicat o înregistrare pe TikTok în care dezvăluie presupusele metode de culise folosite de Anca Alexandrescu pentru a-l atrage pe Călin Georgescu. Și a altor invitați care garantează audiență.

Ținta relatării sale este strategia moderatoarei de la Realitatea Plus care, potrivit afirmațiilor vedetei, ar fi încercat să se infiltreze în anturajul familiei Georgescu în momentul în care a realizat potențialul lor de rating:

„Sută la sută adevărat! Deci nu e glumă. Pare glumă, dar, ce să vezi, nu e. Pentru că perfidia... perfidenia, perfidia e atât de mare la g... asta, încât, fiți atenți, oameni buni, la ce a dus-o mintea!

Oana Zăvoranu susține că Anca Alexandrescu ar fi pus la cale un plan neobișnuit de apropiere, vizând-o în primă fază pe Cristela Georgescu, cunoscută pe rețelele de socializare pentru promovarea unui stil de viață natural și a rețetelor bio.

Conform relatării oferite de Zăvoranu, moderatoarea TV ar fi copiat rețete de supe și tocănițe de pe canalele Cristelei Georgescu, le-ar fi gătit personal și s-ar fi deplasat neinvitată la reședința familiei din Mogoșoaia.

Detaliile presupusei vizite, relatate de Oana Zăvoranu sunt savuroase. Alexandreasca s-ar fi afișat la poartă cu caserole și străchini pline cu mâncare, declarându-se o „fană” a Cristelei Georgescu. A rugat-o pe soția politicianului să deguste preparatele pentru a-i acorda o „notă” și a confirma dacă se apropie de nivelul rețetelor originale.

Scopul era obținerea unei recomandări favorabile pe lângă Călin Georgescu, descris drept „mai serios”, în vederea securizării unor interviuri exclusive de sărbători, pentru a genera „audiență și lovele”.

Oana Zăvoranu, descrie întâlnirea Alexandreasca-Georgescu: Și a zis doamna Cristela: «Ce se întâmplă?» Iar ea: «Eu? Vă iubesc, sunt o fană! Dar eu mă prăpădesc, sunt fiartă! Și sper că nu vă supărați, da? Am copiat de pe site-ul dumneavoastră câteva rețete din astea, așa, de mâncărică. Că eu în timpul liber nu vând gogoși și nu fac combinații și prăduieli. Eu sunt fiartă, deci pe mâncare, numai în bucătărie stau. Și sper să nu vă supărați că am furat câteva rețete și am gătit, și iată-mă aici în pragul casei dumneavoastră!»”

Tot Oana: «Vreau să le luați, să le consumați și să-mi ziceți dacă mi-au ieșit bine, dacă se apropie de cele făcute de dumneavoastră, dacă mă ridic la nivelul așteptărilor. Pentru că eu… nu știu, vă iubesc rău de tot! Nu că îmi faceți audiență, vă iubesc așa, pe amândoi! Eu nu știu cum să fac să vă dați seama că, din toate punctele de vedere, vă iubesc! Vă rog să gustați, să le primiți din partea mea, să-mi dați și o notă și să-mi spuneți dacă i-au plăcut și domnului Călin! Și, cu ocazia asta, facem și o emisiune frumoasă de Crăciun, de Paște… de Crăciun, fii mai bun, fii adevărat!»

Folosind un limbaj extrem de colorat și apelative dure, Oana Zăvoranu a catalogat gestul drept unul de o „perfidie” maximă. Vedeta sugerează că tactica a mizat pe educația, politețea și „gingășia” Cristelei Georgescu, care inițial nu ar fi bănuit intențiile ascunse și comerciale din spatele vizitei.