Orezul cu legume este una dintre cele mai populare și versatile mâncăruri din bucătăria românească. Fie că este consumat în perioadele de post, fie că servește drept garnitură pentru fripturi sau ca fel principal într-o zi aglomerată, acest preparat cucerește prin simplitate, culoare și gust. O rețetă echilibrată îți oferă un prânz sau o cină hrănitoare în mai puțin de jumătate de oră.

Pentru a pregăti o porție generoasă pentru întreaga familie, vei avea nevoie de ingrediente simple și accesibile:

o cană de orez cu bob lung sau basmati

două căni și jumătate de apă sau supă clară de legume

o ceapă medie, tocată mărunt

un morcov dat pe răzătoare sau tăiat cubulețe

un ardei gras roșu

jumătate de cană de mazăre

jumătate de cană de porumb dulce

trei linguri de ulei de măsline sau de floarea-soarelui

sare, piper proaspăt măcinat și puțin cimbru

o legătură de pătrunjel proaspăt

Primul pas constă în pregătirea legumelor. Toacă ceapa, morcovul și ardeiul în dimensiuni egale pentru a se găti uniform. Încinge uleiul într-o cratiță adâncă și călește ceapa la foc mic până devine translucidă. Adaugă morcovul și ardeiul, lăsându-le să se înmoaie timp de trei sau patru minute pentru a-și elibera dulceața naturală.

Spală orezul în câteva ape reci pentru a elimina excesul de amidon. Adaugă orezul scurs peste legumele din cratiță și amestecă ușor timp de un minut. Acest pas scurt de tragere la tigaie ajută boabele să absoarbă aromele și să își păstreze forma la fiert.

Toarnă supa caldă de legume sau apa, potrivește gustul cu sare, piper și un praf de cimbru. Redu focul la minim, acoperă cratița cu un capac și lasă totul să fiarbă timp de aproximativ cincisprezece minute. Cu cinci minute înainte de final, adaugă mazărea și porumbul. Este recomandat să nu amesteci în orez pe parcursul fierberii pentru a nu deveni lipicios.

După ce timpul de gătire s-a scurs și lichidul a fost absorbit complet, oprește focul. Lasă cratița acoperită cu capacul timp de zece minute înainte de servire. Aburul rămas va desăvârși textura orezului, făcându-l pufos și aerat. Presară pătrunjelul proaspăt tocat mărunt chiar înainte de a aduce mâncarea la masă.