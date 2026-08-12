Comisia Europeană a dat publicității un studiu ce oferă o evaluare preliminară asupra modului în care piața ar putea fi afectată de reducerea tuturor nivelurilor de reziduuri pentru cele mai periculoase pesticide prezente în alimentele și furajele importate. Informația a fost transmisă printr-un comunicat oficial al Executivului comunitar, anunță Agerpres.

Documentul analizează în mod special substanțele active, produsele alimentare de bază și statele partenere care ar putea simți efectele unor astfel de măsuri. Evaluarea ia în calcul trei scenarii ipotetice, fiecare reflectând un grad diferit de adaptare din partea producătorilor din afara spațiului comunitar.

Deși direcția generală a efectelor rămâne aceeași în toate ipotezele analizate, amploarea rezultatelor variază substanțial. În situația în care producătorii din țări terțe reușesc să se conformeze rapid standardelor impuse de Uniunea Europeană, impactul asupra pieței va fi unul limitat.

Pe de altă parte, dacă acești producători nu se vor adapta noilor cerințe, consecințele pot include o reducere semnificativă a importurilor, urmată de efecte directe asupra volumului producției interne și asupra prețurilor de consum din UE. În acest context, Comisia Europeană a subliniat că ar putea fi necesară o analiză suplimentară, care să includă și dimensiunea de mediu sau pe cea socială.

Cercetarea reprezintă un prim pas în evaluarea principiului stabilit în cadrul Viziunii pentru agricultură și sectorul alimentar a Comisiei. Regula fundamentală este ca „cele mai periculoase pesticide interzise în UE din motive de sănătate și de mediu nu ar trebui să revină în UE prin intermediul produselor importate”.

Studiul pune la dispoziție o bază analitică pentru adoptarea unor acțiuni adecvate și proporționale, vizând o mai mare reciprocitate la nivelul standardelor de calitate. Totuși, demersul nu aduce atingere măsurilor ulterioare pe care le-ar putea decide Comisia și va furniza datele necesare pentru o viitoare evaluare de impact.