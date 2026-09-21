OpenAI solicită o implicare fermă a Statelor Unite ale Americii în direcția creării unui cadru de reglementare unitar la nivel mondial pentru sistemele avansate de inteligență artificială. Demersul vizează în special tehnologiile de ultimă generație care au capacitatea de a-și autoîmbunătăți performanțele fără intervenție umană directă, conform Reuters.

Apelul public vine în contextul în care lideri de stat și oficiali din întreaga lume participă la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York, unde impactul tehnologiilor emergente reprezintă o temă centrală pe agenda discuțiilor. Tot mai mulți reprezentanți ai sectorului tech, printre care și directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, au pledat în ultimul timp pentru o tempereare coordonată a ritmului de expansiune a sistemelor AI capabile să scape de sub controlul uman.

Prin intermediul unei luări de poziție oficiale, creatorii ChatGPT au subliniat necesitatea construirii unui mecanism prin care normele naționale și cele internaționale să se completeze reciproc. Acest mecanism ar trebui să includă metodologii standardizate de evaluare a riscurilor, dar și protocoale clare pentru raportarea oricăror incidente tehnice.

„Dacă vor prelua conducerea acum, Statele Unite vor decide dacă modelează cadrul global pentru AI sau asistă la apariţia în jurul lor a unui sistem fragmentat, inegal şi marcat de conflicte”, a transmis OpenAI.

Potrivit companiei, pasivitatea sau lipsa unei inițiative concrete din partea Washingtonului ar putea duce la erodarea alianțelor diplomatice și a rețelelor strategice existente ale SUA.

Pe fondul preocupărilor tot mai mari privind posibilele efecte negative ale AI asupra societății, ideea unei ncetiniri deliberate a fost intens dezbătută în industrie. Reprezentanții OpenAI au oferit clarificări tehnice cu privire la ceea ce înseamnă acest proces.

Compania susține că măsura nu se traduce prin impunerea unei limite rigide de viteză în evoluția tehnologică. „Încetinirea dezvoltării AI nu înseamnă menţinerea unei viteze prestabilite. Din punct de vedere tehnic, înseamnă să ne asigurăm că cercetarea privind alinierea şi implementarea rezultatelor acesteia rămân înaintea capabilităţilor”, a explicat compania.

Conceptul de aliniere se referă la ansamblul de metode prin care dezvoltatorii se asigură că obiectivul și acțiunile sistemelor de inteligență artificială rămân conforme cu valorile și normele etice umane.

Perspectiva reglementării internaționale va fi adusă în discuție direct la cel mai înalt nivel diplomatic. Sam Altman este programat să susțină o intervenție în cadrul unei ședințe speciale a Consiliului de Securitate al ONU axate pe inteligența artificială și securitatea globală.

Întrunirea este organizată de Franța, țară ce asigură președinția rotativă a Consiliului de Securitate în această lună, și va fi prezidată de ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, Jean-Noël Barrot.

Primele discuții oficiale ale Consiliului pe tema riscurilor AI au avut loc în anul 2023. Atunci, China a atras atenția că tehnologia nu trebuie lăsată să devină un „cal scăpat de sub control”, în timp ce partea americană a subliniat riscul utilizării instrumentelor digitale de către regimuri autoritare pentru cenzură sau reprimare politică.

În ciuda apelurilor venite din industrie, Administrația președintelui Donald Trump a respins ideea de a încetini ritmul inovației în domeniul inteligenței artificiale. Motivul principal este de natură strategică: o pauză în cercetare ar putea oferi Chinei oportunitatea de a recupera decalajul și de a depăși avansul tehnologic al Statelor Unite.

Liderul de la Casa Albă a susținut recent că SUA au deja implementate mecanismele necesare pentru a gestiona în siguranță tehnologia, iar oprirea procesului ar fi în avantajul direct al Beijingului. Precizările vin în contextul în care președintele american are programată o întrevedere oficială la Washington cu președintele chinez Xi Jinping.