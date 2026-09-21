Prețurile motorinei se mențin la niveluri extrem de ridicate în Europa și în Statele Unite, după ce conflictele din Iran și Ucraina au afectat puternic exporturile unor mari producători, precum Rusia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, scrie Reuters.

Luni, cotația contractelor futures europene pentru motorină, care reprezintă un reper esențial pentru piața de profil, se situa la aproximativ 1.447,5 dolari pe tonă pe bursă, consemnând o scădere de 4,1% în cursul zilei. În ciuda acestei ieftiniri temporare, valoarea este cu peste 142% mai mare comparativ cu începutul acestui an. Reculul consemnat luni vine după ce, la finalul săptămânii trecute, contractele futures au atins niveluri record.

Scăderea de la începutul săptămânii a coincis cu o ieftinire a petrolului Brent, care a coborât cu peste 2% pe fondul informațiilor referitoare la o potențială îmbunătățire a fluxurilor de țiței din Orientul Mijlociu.

Luptele din Orientul Mijlociu și Ucraina au avariat numeroase rafinării, în timp ce unitățile de procesare din alte zone ale lumii operează deja la limitele maxime de producție. În Statele Unite ale Americii, de exemplu, rafinăriile au funcționat la sfârșitul lunii august la cel mai înalt nivel înregistrat în ultimii opt ani, indică datele oferite de Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

„O problemă esențială este că multe rafinării din întreaga lume funcționează deja aproape de capacitatea maximă”, a avertizat luni AIE. ”Acest lucru lasă puține opțiuni disponibile pentru a împiedica o nouă restrângere a ofertei și creșterea prețurilor în lunile următoare.”

Cât privește livrările din Orientul Mijlociu, exporturile de motorină s-au redus la jumătate în intervalul martie-august comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la o medie de 800.000 de barili pe zi, conform analizei Kpler. Această regiune asigura aproape 41% din importurile europene de motorină în anul 2025.

„Orice nouă perturbare a fluxurilor prin Marea Roșie riscă să restrângă și mai mult o piață globală a motorinei deja tensionată”, a declarat analistul Kpler George Shaw.

Rusia, cel de-al doilea exportator global de motorină după Statele Unite, a decis să interzică complet exporturile în luna iulie, ca urmare a atacurilor ucrainene cu drone care au afectat producția rafinăriilor interne.

Înainte de aplicarea acestei măsuri, Rusia livra cantități importante de combustibil către piețe precum Turcia și Brazilia, țări care au fost nevoite să identifice rapid surse alternative de aprovizionare.

Situația este complicată și pe continentul european, care este în mod tradițional un importator net de motorină. În importantul hub de rafinare și stocare Amsterdam-Rotterdam-Anvers, stocurile au scăzut la 10 septembrie la cel mai redus nivel înregistrat pentru această perioadă din an, arată datele Insights Global.

Peste ocean, în Statele Unite, prețul mediu de vânzare cu amănuntul al motorinei a trecut în această lună de pragul de 6 dolari pe galon, o premieră absolută în istorie.

Stocurile americane continuă să rămână sub mediile multianuale, deși rafinăriile funcționează la turație maximă. În ciuda fapului că inventarele au crescut săptămâna trecută cu aproximativ 600.000 de barili, ajungând la 96,97 milioane de barili, acestea se situează în continuare cu aproape 15% sub media ultimilor cinci ani pentru a doua săptămână a lunii septembrie.

În paralel, pe piețele din Asia, prețurile se mențin aproape de maximele istorice. Indicatorul de referință pentru această regiune era cotat la aproximativ 180 de dolari pe baril la data de 18 septembrie, după ce în luna martie depășise pragul de 200 de dolari pe baril. Nivelul actual este în continuare dublu față de perioada dinaintea izbucnirii războiului.

Pe de altă parte, exporturile Chinei au înregistrat o scădere de 26% în intervalul aprilie-iunie, ca urmare a deciziei autorităților de la Beijing de a limita livrările externe de produse rafinate, fapt ce a accentuat deficitul la nivel global. În luna august, totuși, livrările chineze de motorină au revenit la o medie de 320.000 de barili pe zi, reprezentând cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și jumătate.