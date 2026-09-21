Decizie importantă luată de magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia în cazul magistratului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Instanța a dispus luni internarea medicală provizorie a procurorului Radu George Bucurică, într-o unitate specializată de asistență medicală, până la însănătoșire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol. În același timp, măsura arestării preventive aplicată anterior a fost revocată, conform Agerpres.

Decizie în cazul procurorului Radu George Bucurică. Arestul preventiv a fost revocat, iar instanța a dispus internarea medicală.

Soluția pe scurt, publicată pe portalul Curții de Apel Alba Iulia, arată că magistrații au respins solicitarea inițială privind menținerea în arest preventiv și au aprobat măsura de siguranță provizorie.

"Respinge ca nefondată solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia de prelungire a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Bucurică Radu George. Admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi, (...), dispune internarea medicală provizorie a inculpatului Bucurică Radu George (...), în prezent aflat în C.R.A.P. din cadrul IPJ Alba - într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii", se arată în minutul deciziei.

Totodată, instanța a revocat măsura privativă de libertate care fusese dispusă anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dosarul a avut termen de judecată la începutul săptămânii, după ce ședința fusese amânată la cererea inculpatului. În cursul zilei de luni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a depus o nouă cerere prin care a sesizat instanța.

Anchetatorii au cerut internarea medicală provizorie și revocarea arestului preventiv, deoarece cele două măsuri nu pot fi aplicate simultan conform legislației în vigoare. Judecătorii au analizat cererile și au decis că măsura internării medicale este cea potrivită în acest moment.

Hotărârea nu este definitivă. Dispozițiile privind arestarea preventivă pot fi contestate în termen de 48 de ore de la pronunțare, iar măsura internării medicale poate fi atacată în termen de 5 zile.

Dosarul în care este cercetat Radu George Bucurică a fost deschis după un incident grav petrecut în data de 10 august. Procurorul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, fiind acuzat că a provocat un scandal de amploare într-un local din județul Hunedoara.

La sosirea echipajului de poliție, magistratul ar fi folosit un spray lacrimogen și ar fi executat un foc de armă cu un pistol letal în timp ce agenții încercau să îl imobilizeze.

Traseul judiciar al dosarului a fost unul complex. Inițial, Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus punerea în libertate a procurorului. Procurorii au atacat însă decizia, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Lui Radu George Bucurică i-a fost respinsă ulterior și o contestație în anulare formulată împotriva mandatului de arestare. În paralel cu procedurile penale, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus suspendarea acestuia din funcție.