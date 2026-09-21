O legitimație pe care Călin Georgescu apare drept „SENATOR” și „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA” ar fi fost descoperită luni, 21 septembrie, în timpul perchezițiilor efectuate de DIICOT la locuința sa. Documentul folosește denumirea și însemne asociate Ordinului de Malta, însă reprezentantul oficial al organizației în România spune că fostul candidat la Președinție nu este membru și că legitimația nu a fost emisă de Ordin.

Un colecționar al unor astfel de artefacte, Cristian Păun, a explicat într-o postare pe Facebook, de ce legitimația este un fals grosolan.

„Legitimația nu e a statului Malta Referitor la legitimația domnului Georgescu, în calitatea mea de colecționar al artefactelor societăților secrete și de pasionat al Ordinelor Secrete, pot să vă dau câteva detalii. Nu are nimic a face cu statul Malta . Nu este o legitimatie de fals senator. Este o legitimatie de aparteneta la o organizatie. Denumirea de pe card, „Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem O.S.J.", trimite spre altceva: familia ordinelor autointitulate ioanite, de felul celor descinse din grupul Pichel de la Shickshinny, Pennsylvania, așa-numita „tradiție rusă". Acestea folosesc sigla OSJ, crucea malteză și titluri de prior, mare prior sau senator, și eliberează contra cost „pașapoarte" și legitimații „diplomatice" fără nicio valoare juridică. Nu sunt recunoscute nici de Ordinul Suveran Militar de Malta (SMOM, cu sediul la Roma), nici de Alianța ordinelor Sf. Ioan.

SMOM însuși nu folosește sigla O.S.J., este organizat în SUA în trei asociații conduse de președinți, nu de priori, și eliberează pașapoarte diplomatice doar câtorva înalți demnitari ai săi. Grupul Pichel de la Shickshinny, Pennsylvania (cunoscut în literatura de specialitate și ca „Ordinul Shickshinny” sau The Shickshinny Order) se referă la o organizație autointitulată cavalerească și un grup de fațadă politic fondat de Charles Pichel în prima jumătate a secolului XX.

Deși pretindea că este o continuare legitimă a Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta (ramura rusă), organizația a fost demascată de-a lungul timpului ca fiind o structură falsă (ordin mimat / self-styled order), implicată în activități de propagandă politică extremă și operațiuni de strângere de fonduri. Iată detaliile cheie despre acest grup. Charles Pichel (care folosea uneori titlul inventat de „Baron de Thourot”) a înființat organizația în Statele Unite, stabilindu-i ulterior sediul central în mica localitate rurală Shickshinny, Pennsylvania”, se precizează în postare.

Cristian Păun a continuat:„Mitul fondator: Pichel a susținut că organizația sa provenea dintr-o cartă din anul 1908 semnată de Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei, pretinzând că este „Marele Priorat Rus al Ordinului Sfântului Ioan din Ierusalim” mutat în exil în SUA. Istoricii și cercetătorii au demonstrat ulterior că documentele folosite de Pichel erau complet false. În ciuda paravanului religios și caritabil catolic/ortodox, documentele desecretizate au arătat că grupul de la Shickshinny era profund anticomunist, dar adăpostea elemente de extremă dreaptă, neonaziste și asociați din rețelele de spionaj din perioada Războiului Rece. Organizația a atras diverse personalități militare americane, dar și figuri dubioase din rândul emigrației est-europene postbelice.

Charles Pichel a fost asociat cu diverse mișcări fasciste americane din anii 1930–1940. Din cauza conflictelor interne și a luptei pentru putere, din grupul inițial de la Shickshinny s-au desprins, de-a lungul deceniilor, numeroase alte „ramuri” de falși Cavaleri de Malta care funcționează și astăzi în America de Nord și Europa, vânzând titluri de noblețe și medalii contra unor sume de bani. Ordinul Suveran de Malta autentic (SMOM), cu sediul la Roma, a condamnat oficial grupul lui Pichel și a intentat acțiuni în instanță în SUA pentru utilizarea ilegală a numelui și a emblemelor ordinului.Organizația de la Shickshinny nu este recunoscută de nicio monarhie legitimă și nici de Vatican, fiind inclusă pe listele internaționale de false ordine cavalerești (precum cele publicate de International Commission on Orders of Chivalry).”