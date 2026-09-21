Cât a costat-o pe o femeie o recenzie negativă pe Facebook

O femeie din Galați trebuie să achite 8.800 de lei daune morale după un proces care a durat patru ani și care a pornit de la mesajele publicate de aceasta pe Facebook despre un salon de înfrumusețare. Judecătorii au stabilit că postările au afectat imaginea afacerii și au obligat-o pe femeie să publice pe aceeași rețea socială și hotărârea instanței.

Conflictul a început după ce femeia a mers la salon pentru o procedură de schimbare a culorii părului, de la brunet la blond.

Femeia s-a declarat nemulțumită de rezultatul procedurii de decolorare și a început ulterior să posteze pe Facebook mai multe mesaje și recenzii negative despre salon. Reprezentantele afacerii au susținut însă că aceasta nu ar fi respectat recomandările primite după procedura efectuată asupra părului.

Disputa nu s-ar fi limitat la recenziile publicate în mediul online. Potrivit reprezentantelor salonului, situația s-ar fi amplificat, iar clienta ar fi ajuns să o amenințe inclusiv pe proprietara afacerii.

Postările au început să fie distribuite și să atragă reacții pe rețeaua socială.

Efectele asupra salonului s-ar fi văzut încă după prima postare făcută de femeie.

Aproape 50 de cliente și-ar fi anulat programările după apariția mesajelor pe Facebook, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu acest caz.

Administratoarea salonului a considerat că mesajele publicate au provocat un prejudiciu de imagine și a decis să se adreseze instanței.

Dosarul s-a întins pe o perioadă de patru ani, timp în care judecătorii au analizat postările și mesajele publicate în mediul online.

La finalul procesului, instanța a stabilit că mesajele publicate pe Facebook au afectat imaginea salonului.

Femeia a fost obligată să achite 8.800 de lei cu titlu de daune morale. Judecătorii nu au dispus însă doar plata despăgubirilor. Clienta trebuie să publice pe aceeași rețea socială și hotărârea pronunțată de instanță, astfel încât decizia să apară în același mediu în care au fost publicate anterior mesajele și recenziile negative.

Cazul a ajuns astfel în instanță după ce o nemulțumire pornită de la o procedură de înfrumusețare s-a transformat într-un conflict desfășurat timp de mai mulți ani.