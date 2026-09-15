La Tatar Bunar în 15-18 septembrie 1924, România a reușit să oprească prima acțiune bolșevică de atacare a integrității teritoriale a României Mari. Nu a reușit însă oprirea ascensiunii comunismului.

La 5 aprilie 1924, Partidul Comunist din România a fost scos în afara legii, printr-o ordonanță militară a Corpului II Armată. Tatar Bunar reprezintă o reacție a Moscovei față de scoaterea în afara legii a PCdR.

Federația Comunistă Balcanică, îl avea ca lider pe activistul comunist bulgar Vasil Kolarov. El a fost ecretarul general al Cominternului în perioada 1922-1924. La mijlocul anului 1924, el a planificat în iunie 1924, o acțiune a organizațiilor comuniste de pe teritoriul Basarabiei. Acțiunea a fost coordonată cu manevre ale trupelor sovietice de lângă Odessa.

Localitatea Tatar Bunar se afla în Sudul Basarabiei, în România Mare. Bunar s-ar traduce ca „fântână” sau „izvor” (Izvorul Tătarilor). În perioada 15-18 septembrie 1924, a avut o rebeliune. Mai multe grupe de bolșevici înarmați, sprijiniți din Basarabia, au trecut Nistrul dinspre Ucraina sovietică, uneori deschizând focul asupra grănicerilor români, începând din iunie 1924.

La Tatar Bunar, insurgenții radicalizați pe parcursul verii au tăiat firele de telegraf. Au ocupat sediul instituțiilor românești. La Nikolaevka, Galilești, Nerușai, au avut loc incidente similare. Au fost atacați și uciși jandarmi.În fruntea activiștilor a fost celebrul activist bolșevic Nenin, cel care, în iarna 1917-1918, la Iași, plănuise asasinarea regelui Ferdinand. Numele lui real era Andrei Ivanovici Kliușnikov. A fost ajutat de Iustin Batiscev, supranumit Almazov.

Trupele române din Corpul III Armataă (artileriști) alături de marinari de la Cetatea Albă i-au izolat pe bolșevici pe 17 septembrie 1924 la Tatar Bunar.

Revolta a fost complet anihilată pe 19 septembrie. „Nenin” a fost ucis în timpul confruntărilor dintre rebeli și Armata Română. Timp de 103 zile (august-decembrie 1925), la Chișinău au avut loc interogatoriile, anchetele și procesul contra bolșevicilor și aliaților lor basarabeni.

85 de condamnați au primit pedespe cu închisoarea. Iustin Batiscev a primit închisoare pe viață. Au fost condamnări de la 5 luni la 6 ani, în majoritatea cazurilor și doar două condamnări la 15 ani.

Autoritățile române au achitat majoritatea suspecților. Au arătat că din cei 85 condamnați niciunul nu era român. De fapt, va fi începutul tratării superficiale a problemei comuniste în Basarabia. Asta ne va costa scump în vara anului 1940. Rebeliunea de la Tatar Bunar a demonstrat că România a considerat că dacă, în aprilie 1924 a scos PCdR în ilegalitate, este de ajuns.

Mihail Moruzov, fondatorul SSI, Serviciul Special de Informații a lansat numeroase semnale de alarmă privind pericolul bolșevic de rupere a Basarabiei din teritoriul României. De menționat că relațiile diplomatice româno-sovietice s-au reluat abia în 1934, la un deceniu de la momentul Tatar Bunar.