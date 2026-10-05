Jorge Jesus despre Cristiano Ronaldo: Decizia îi aparține

Jorge Jesus a lăsat deschisă posibilitatea revenirii lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei, după victoria obținută de lusitani în fața Norvegiei, scor 2-1, duminică, în Liga Națiunilor.

Selecționerul portughez a declarat că atacantul în vârstă de 41 de ani ar putea fi convocat din nou, însă decizia finală îi aparține jucătorului.

„Pentru următoarea perioadă de convocări la națională, va fi convocat. Dacă dorește, se va întoarce printre noi. Vom discuta din nou despre asta înainte de următoarea listă, dar decizia îi aparține”, a spus Jorge Jesus la conferința de presă de după meci, potrivit AFP.

Selecționerul a revenit asupra situației și într-un interviu acordat postului portughez Sport TV. Jesus a subliniat că Ronaldo este cel care trebuie să decidă dacă dorește să continue să joace pentru reprezentativa Portugaliei.

„El este cel care decide ce vrea să facă cu viața lui. La fel ca înainte de prima convocare. Va fi la fel și pentru a doua. Dacă este interesat... Nu eu sunt cel care decide și nici nu pot să o fac. Nu sunt trist. Am lucrat cu Cris timp de un an la Al-Nassr, ne leagă o prietenie foarte strânsă pe plan profesional. Atât”, a declarat selecționerul.

Ronaldo a fost titular în primul meci al campaniei din Liga Națiunilor, împotriva Țării Galilor, partidă în care a evoluat 66 de minute. Ulterior, el a rămas pe banca de rezerve la confruntarea cu Norvegia și a fost informat că nu urma să fie titular nici în al treilea meci, contra Danemarcei.

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei la mijlocul săptămânii, înaintea partidei cu Danemarca. Plecarea sa a avut ecou și în mediul online: conturile oficiale ale naționalei Portugaliei au pierdut peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram.

Declarațiile lui Jorge Jesus lasă astfel deschisă revenirea lui Ronaldo la următoarea acțiune a reprezentativei, selecționerul precizând însă că hotărârea îi aparține în primul rând atacantului.