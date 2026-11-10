Alertă MAE pentru românii din Portugalia. Ciclonul Charles aduce cod roșu de vânt și ploi
- Nicolae Comănescu
- 10 noiembrie 2026, 20:11
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau urmează să plece în Portugalia. Potrivit datelor transmise de Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA), pentru ziua de miercuri a fost instituită o avertizare meteorologică de nivel maxim, cod roșu, din cauza vântului puternic și a precipitațiilor abundente generate de ciclonul Charles.
Zonele din Portugalia vizate de codul roșu
Fenomenele meteorologice severe vor lovi atât partea continentală, cât și zona insulară a țării. Conform informațiilor oficiale, sunt afectate sudul și centrul Portugaliei Continentale, mai exact regiunile Coimbra, Santarém, Lisabona, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal și Faro. De asemenea, avertizarea vizează regiunea muntoasă și coasta sudică a insulei Madeira.
Alertă MAE pentru românii din Portugalia. Ciclonul Charles aduce cod roșu de vânt și ploi
În fața acestor condiții meteo periculoase, reprezentanții MAE le solicită românilor să evite orice deplasare care nu este absolut necesară și să respecte întocmai indicațiile autorităților locale. Pentru date actualizate în timp real, călătorii sunt sfătuiți să consulte platforma Serviciului Portughez de Protecție Civilă, la adresa https://prociv.gov.pt.
Numere de urgență și asistență consulară la Lisabona
Cetățenii români care au nevoie de sprijin pot contacta Ambasada României la Lisabona la numerele de telefon +351 21 396 6463, +351 21 396 0866 sau +351 21 397 2648. Apelurile sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center, fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).
Pentru situațiile dificile, speciale, cu un caracter de urgență, misiunea diplomatică pune la dispoziție și linia telefonică dedicată: +351. 927.411.628.
Tot în acest context, oficialii de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă urmărirea paginilor oficiale https://lisabona.mae.ro/ și https://www.mae.ro/, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă atât pe Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro), cât și în App Store (https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), pentru a primi alerte și sfaturi utile pe durata șederii în străinătate.