Românii stabiliți sau aflați temporar peste hotare vor avea în curând posibilitatea de a obține Cartea Electronică de Identitate direct de la misiunile diplomatice ale României. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a confirmat lansarea în dezbatere publică a unui proiect de act normativ menit să accelereze implementarea acestui serviciu consular.

Potrivit datelor comunicate de șeful diplomației române, autoritățile își propun să devanseze termenul inițial de aplicare, astfel încât procedura să devină funcțională încă din prima parte a lunii decembrie.

”Am pus în transparenţă proiectul de Hotărâre de Guvern prin care românii din străinătate vor putea solicita Cartea Electronică de Identitate la consulate chiar din 2 decembrie. Vrem să începem această nouă etapă mai devreme decât era prevăzut iniţial”, anunţă, marţi seară, ministrul de Externe, Dan Neculăescu.

Noua facilitate nu se va aplica simultan tuturor cetățenilor români din afara granițelor. Conform precizărilor oficiale, în faza de debut vor fi eligibili exclusiv cetățenii care figurează în continuare cu domiciliul oficial în România. Pentru a beneficia de eliberarea documentului, solicitanții trebuie să se prezinte la ghișeele consulare având asupra lor toate documentele necesare în original, inclusiv actul care atestă dovada domiciliului din țară.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au transmis că procesul de digitalizare va continua, vizând atât simplificarea birocrației pentru obținerea documentelor justificative, cât și extinderea serviciului pentru românii care au domiciliul stabilit în alte state.

”Se lucrează şi la o modalitate mai simplă pentru obţinerea online a dovezii domiciliului şi sper să avem veşti bune curând pe acest proces. Nu îi uităm pe românii cu domiciliul în străinătate, continuăm munca tehnică alături de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne pentru a deschide acest serviciu şi pentru ei în etapa următoare”, a adăugat ministrul.

Procedura efectivă de depunere a actelor va demara imediat după ce Hotărârea de Guvern va primi votul de adoptare în Executiv. Din acel moment, cetățenii interesați vor putea accesa platforma online eConsulat.ro pentru a-și rezerva un interval orar la oficiul consular de care aparțin.