Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați în Grecia sau care urmează să se deplaseze în această țară. Meteorologii eleni au emis un cod roșu de ploi torențiale și furtuni, valabil în perioada 27-29 noiembrie, care vizează inclusiv mai multe insule.

Serviciul Elen de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare de vreme severă pentru mai multe regiuni ale Greciei, fenomenele meteorologice urmând să afecteze succesiv vestul, estul și sudul țării.

Potrivit informării transmise de Ministerul Afacerilor Externe, sâmbătă, 28 noiembrie, ploile torențiale și furtunile vor afecta insulele Ionice, regiunea Epir și partea de vest a Greciei Centrale.

Duminică, 29 noiembrie, fenomenele meteorologice severe se vor deplasa către regiunile estice și sudice ale țării.

Sub incidența avertizării vor intra Tesalia, estul Greciei Centrale, insula Evia, sud-estul peninsulei Peloponez, precum și insulele Ciclade și Creta. În aceste zone sunt prognozate și intensificări ale vântului.

Cetățenii români care se află în regiunile afectate sau intenționează să călătorească în Grecia pot urmări evoluția condițiilor meteorologice pe pagina oficială a Serviciului Elen de Meteorologie.

Ministerul Afacerilor Externe a reamintit că românii aflați pe teritoriul Greciei pot solicita sprijin consular prin intermediul misiunilor diplomatice din Atena și Salonic.

Ambasada României la Atena poate fi contactată la numerele de telefon +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879, iar Consulatul General al României la Salonic, la numărul +30 231 034 0088.

Apelurile sunt direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii serviciului de Call Center asigură preluarea acestora în regim permanent.

Pentru situațiile deosebite, care necesită intervenție de urgență, cetățenii români au la dispoziție două numere de telefon dedicate: +30 697 899 6222, pentru Ambasada României la Atena, și +30 690 647 9076, pentru Consulatul General al României la Salonic.

Ministerul Afacerilor Externe a recomandat consultarea informațiilor publicate pe site-ul www.mae.ro, în secțiunea dedicată sfaturilor și alertelor de călătorie, precum și pe paginile oficiale ale Ambasadei României la Atena și Consulatului General al României la Salonic.

Românii care se deplasează în străinătate pot utiliza și aplicația mobilă „Călătoreşte informat”, prin intermediul căreia au acces la informații și recomandări de călătorie.