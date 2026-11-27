În a doua jumătate a lunii decembrie, vremea se va încălzi treptat, iar în săptămâna Crăciunului temperaturile vor fi apropiate de mediile normale pentru această perioadă. După un început de lună marcat de frig și posibile ninsori, intervalul 21-28 decembrie va aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul, nordul și centrul țării. În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de mediile climatologice. Informațiile apar în prognoza actualizată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Primele două săptămâni din decembrie vor aduce o vreme mai rece, cu scăderi ale temperaturilor și posibilitatea apariției primelor ninsori în mai multe zone ale țării. Evoluția vremii va fi influențată și de ciclonul Xela, care, după ce a afectat centrul și sudul Europei, se îndreaptă spre România.

Situația meteorologică se va schimba însă în apropierea sărbătorilor de iarnă. Potrivit estimărilor ANM, în săptămâna 21-28 decembrie, temperaturile vor fi ușor peste valorile normale în regiunile vestice, nordice și centrale. În celelalte zone ale țării, regimul termic va fi apropiat de cel specific perioadei.

Meteorologii estimează și un regim al precipitațiilor fără abateri importante de la normalul climatologic, în cea mai mare parte a teritoriului.

„Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării”, a anunțat ANM.

Până la apropierea Crăciunului, vremea va avea însă episoade deosebit de reci, iar Capitala s-ar putea confrunta cu primele ninsori ale sezonului. Ciclonul Xela, care a provocat fenomene meteorologice în mai multe țări din centrul și sudul Europei, ajunge și în România și ar putea aduce precipitații sub formă de ninsoare în București.

Potrivit estimărilor meteorologilor, primii fulgi de nea ar putea apărea în Capitală începând de sâmbătă după-amiază, 28 noiembrie, iar ninsorile ar putea continua pe parcursul nopții. Există inclusiv posibilitatea depunerii unui strat de zăpadă, în funcție de evoluția precipitațiilor și de condițiile de la nivelul solului.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat că temperaturile scăzute și intensificările vântului vor accentua senzația de frig. Pentru ziua de sâmbătă sunt estimate maxime de numai 3-4 grade Celsius, în timp ce minimele ar putea coborî până la -4 sau -5 grade Celsius.

„Este posibil ca mai ales de mâine după-amiază și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică și în Capitală să consemnăm primele ninsori, posibil cu depunere de strat de zăpadă. Ziua de mâine (sâmbătă), în Capitală, la nivelul maximelor doar 3–4 grade Celsius, minimele vor deveni și ele negative, spre -4, -5 grade Celsius, iar vântul va putea avea intensificări de 50–60 km/h, context în care, asociat și cu temperaturile destul de scăzute, să resimțim o senzație mult mai rece, mult mai coborâtă a temperaturilor”, a arătat Elena Mateescu.

Începutul lunii decembrie va fi caracterizat de temperaturi mai scăzute și de o vreme schimbătoare. Posibilitatea apariției ninsorilor va crește în contextul pătrunderii aerului rece asociat ciclonului Xela, iar valorile termice vor coborî în mai multe regiuni.