România se pregătește pentru un început de iarnă cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru următoarele patru săptămâni, vremea va fi mai rece decât în mod normal în aproape toată țara în prima jumătate a lunii decembrie.

Temperaturile vor continua să fie sub mediile climatologice și în perioada 14-21 decembrie, în special în regiunile extracarpatice.

Veștile sunt diferite pentru săptămâna Crăciunului. Meteorologii estimează că valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în vestul, nordul și centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor menține în apropierea normalului climatologic.

În ceea ce privește precipitațiile, prima săptămână din decembrie va aduce cantități mai mici decât cele obișnuite, în special în jumătatea vestică a României. Ulterior, regimul pluviometric va reveni, în general, la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Prima săptămână din intervalul analizat va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale în toate regiunile țării. Potrivit meteorologilor, cele mai mari abateri negative de la mediile climatologice sunt așteptate în sudul și sud-estul României, unde vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru începutul lunii decembrie.

Nici precipitațiile nu vor fi abundente în această perioadă. Estimările ANM indică un deficit de precipitații în cea mai mare parte a teritoriului, fenomenul urmând să fie mai pronunțat în jumătatea vestică a țării.

Vremea rece va continua și în cea de-a doua săptămână a lunii decembrie. Temperaturile medii vor rămâne sub valorile normale pentru acest interval în toate regiunile României, cu abateri negative mai importante în zonele extracarpatice.

În schimb, situația precipitațiilor va fi diferită față de prima săptămână a lunii. Meteorologii estimează cantități apropiate de mediile climatologice în întreaga țară, fără diferențe regionale semnificative.

În perioada 14-21 decembrie, temperaturile vor începe să se apropie treptat de valorile normale pentru această perioadă în anumite regiuni. Totuși, în zonele extracarpatice, mediile termice vor rămâne ușor mai scăzute decât cele specifice intervalului.

În regiunile intracarpatice, valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic.

Referitor la precipitații, ANM prognozează un regim ușor excedentar în zonele intracarpatice, ceea ce înseamnă că aici ar putea fi înregistrate cantități de precipitații peste mediile obișnuite. În restul teritoriului, acestea se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Pentru săptămâna Crăciunului, cuprinsă între 21 și 28 decembrie, prognoza ANM indică o evoluție mai blândă a temperaturilor în anumite regiuni ale țării.

Astfel, mediile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul, nordul și centrul României. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru ultima parte a lunii decembrie.

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării.

Prin urmare, după un început de decembrie marcat de temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite, ultima săptămână analizată de ANM aduce perspectiva unei vremi ceva mai blânde în mai multe regiuni ale României. Prognoza este însă una săptămânală, bazată pe mediile temperaturilor și precipitațiilor, și nu poate indica de pe acum condițiile meteo exacte din zilele de Crăciun.