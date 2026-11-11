Extreme meteo anunțate de ANM pentru România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o perioadă cu precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii au emis o informare de vreme rea, valabilă până vineri seară, precum și o atenționare Cod galben de ploi pentru mai multe județe din vestul și centrul României.

În Capitală, vremea se va încălzi treptat, iar vineri temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, informarea privind ploile moderate cantitativ și intensificările vântului intră în vigoare miercuri, la ora 22:00, și va fi valabilă până vineri, la aceeași oră.

În acest interval, precipitațiile vor afecta vestul, nord-vestul și, local, centrul țării. Cantitățile de apă estimate se vor situa, în general, între 30 și 60 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri, în zonele montane și în regiunile vestice, iar vineri, rafalele vor afecta vestul, nordul, centrul și estul țării. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-60 km/h, în timp ce la altitudini mari rafalele vor depăși 70-90 km/h.

ANM a emis și o atenționare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabilă de miercuri, de la ora 22:00, până joi, la ora 22:00.

Sunt vizate județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, precum și zone din județele Gorj, Alba, Cluj și Bihor.

Meteorologii avertizează că în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali vor fi perioade cu ploi, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 25-50 de litri pe metru pătrat. Izolat, în zonele montane, se pot înregistra și valori de peste 60 de litri pe metru pătrat.

În Capitală, miercuri, cerul va prezenta înnorări, iar trecător sunt posibile precipitații slabe, cu cantități de apă estimate în jurul valorii de un litru pe metru pătrat. Meteorologii avertizează și asupra unei probabilități ridicate de apariție a ceții. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 5 și 6 grade Celsius.

Joi, vremea va deveni mai caldă. Cerul va avea înnorări temporare, însă șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă urmând să ajungă în jurul valorii de 19 grade. Noaptea, minimele vor fi cuprinse între 7 și 10 grade Celsius. În primele ore ale zilei, ceața își va putea face din nou apariția.

Vineri, temperaturile vor crește semnificativ, iar vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Cerul va prezenta înnorări, iar spre sfârșitul intervalului sunt posibile ploi slabe, cu acumulări de aproximativ un litru pe metru pătrat.

Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35-40 km/h, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade Celsius, potrivit prognozei ANM.