Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță un interval cu precipitații și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale României.

Avertizarea este valabilă din 22 octombrie, ora 10:00, până în 23 octombrie, ora 21:00. Meteorologii prognozează ploi moderate cantitativ, averse, iar izolat descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, joi, 22 octombrie, va ploua în cea mai mare parte a țării. Vineri, precipitațiile se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. În anumite zone, ploile pot fi însoțite de fenomene electrice și de căderi de grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte sau prin acumulare, la 10-20 de litri pe metru pătrat. Izolat, valorile pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, mai spun meteorologii.

Joi, cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în special în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Vineri, zonele vizate de precipitații mai însemnate vor fi Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și regiunea Carpaților de Curbură.

Pe lângă ploi, meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări temporare. Joi, rafalele vor fi mai frecvente pe arii restrânse, în special în vestul, centrul și estul țării. Vineri, vântul va fi mai puternic în Bărăgan, sudul Moldovei și sudul Olteniei.

În aceste regiuni, viteza rafalelor va ajunge, în general, la 40-50 de kilometri pe oră, mai spun meteorologii. La munte, condițiile vor fi mai dificile, în special pe creste, unde vântul va depăși 70 de kilometri pe oră.

ANM mai precizează că precipitațiile și intensificările vântului se vor manifesta diferit de la o regiune la alta, atât în ceea ce privește intensitatea, cât și cantitățile de apă acumulate. Intervalul vizat se încheie vineri seară, la ora 21:00.