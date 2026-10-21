Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță intensificări ale vântului și ploi în mai multe regiuni ale țării până vineri dimineață, 23 octombrie. Rafalele vor ajunge în general la 40-50 km/h, iar pe crestele montane vor depăși 70 km/h.

Joi, precipitațiile se vor extinde în cea mai mare parte a teritoriului, iar în unele zone vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până vineri, la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, miercuri, 21 octombrie, vântul se va intensifica temporar în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Joi, rafalele vor afecta pe arii restrânse, în special estul, centrul și vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

În județele Caraș-Severin și Timiș este în vigoare un cod galben până joi dimineață. Aici, vântul va avea viteze de 50-70 km/h și, izolat, va depăși 80 km/h.

Ploile vor începe să se extindă din noaptea de miercuri spre joi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și, local, în Muntenia. Joi, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării.

„Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină”, precizează ANM. În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp și, izolat, vor depăși 30-35 l/mp.

În Capitală, miercuri, cerul va fi noros în primele ore, apoi variabil. Noaptea vor fi înnorări temporare, condiții de ceață și posibilitatea unor ploi slabe spre dimineață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 18-20 de grade, iar minima va coborî la 10-12 grade.

Joi, valorile termice se vor menține peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări și vor fi averse, cu precipitații în general de 5-10 l/mp. Maxima va ajunge la 19-20 de grade, iar minima va fi de 10-11 grade. Dimineața și noaptea se va putea forma ceață.

Pentru București, ANM a emis o informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ, valabilă de miercuri, ora 10:00, până vineri, ora 10:00.