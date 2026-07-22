Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, potrivit căreia orașul se va afla sub incidența unui Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii și se va confrunta cu o răcire termică accentuată.

Miercuri, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius, iar minima va coborî la 14-15 grade. Meteorologii anunță înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de până la 20-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă sunt posibile intensificări cu viteze de 50-70 km/h. În plus, sunt posibile condiții de ceață.

„În intervalul 22 iulie, ora 10 – 22 iulie, ora 18, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu pentru instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii”, mai transmite ANM.

Joi, temperatura maximă va crește până la 24-25 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse slabe, în general de 5-10 l/mp, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va continua să sufle moderat.

Potrivit ANM, instabilitatea atmosferică va fi accentuată miercuri, cu perioade de averse torențiale care pot produce cantități însemnate de apă. Vremea se va răcori semnificativ față de zilele anterioare, când temperaturile au depășit frecvent 30-35 de grade. Răcirea va fi însoțită de vânt puternic și posibile vijelii, ceea ce poate crea dificultăți în trafic și în zonele cu copaci.

Joi, deși temperaturile vor crește ușor, vremea va rămâne instabilă, cu averse slabe și descărcări electrice izolate. Meteorologii recomandă prudență sporită în deplasări, mai ales în zonele cu risc de acumulare rapidă a apei.

Specialiștii ANM atrag atenția că astfel de schimbări bruşte de vreme sunt frecvente în această perioadă a anului și recomandă evitarea zonelor inundabile și verificarea prognozelor înainte de a pleca de acasă.