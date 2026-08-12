Europa se încălzește într-un ritm mult peste media globală, iar diferența devine tot mai vizibilă în 2026, pe fondul valurilor de căldură și al fenomenelor meteo extreme. Patru factori explică de ce temperaturile cresc mai rapid pe continent: modificarea circulației atmosferice, apropierea de Arctica, reducerea stratului de zăpadă și scăderea poluării atmosferice, arată The Guardian. Efectele se resimt deja în această vară, când valurile de căldură au fost asociate cu zeci de mii de decese.

Suprafețele terestre se încălzesc mai ușor decât oceanele, care au volume foarte mari de apă și pot absorbi cantități mai ridicate de căldură. Din acest motiv, continentele înregistrează în general temperaturi în creștere mai rapidă decât mările.

În cazul Europei există însă patru factori care intensifică fenomenul: schimbările tiparelor meteorologice, poziționarea în apropierea Arcticii, reducerea suprafețelor acoperite de zăpadă și diminuarea poluării atmosferice.

Temperatura medie a Europei este în prezent cu aproximativ 2,5°C mai ridicată decât în perioada anterioară utilizării pe scară largă a combustibililor fosili. La nivel global, creșterea este de aproximativ 1,4°C.

Începând de la jumătatea anilor 1990, temperaturile din Europa au crescut cu aproximativ 0,56°C într-un deceniu. În America de Nord ritmul a fost de 0,42°C, în Africa de 0,36°C, iar în America de Sud de 0,27°C.

Modul în care circulă atmosfera deasupra continentului s-a modificat, ceea ce favorizează apariția unor valuri de căldură mai frecvente și mai intense în lunile de vară. Un astfel de episod a avut loc în iunie 2026, când o masă extinsă de aer foarte cald a rămas blocată deasupra unor regiuni ale Europei sub forma unei „cupole de căldură”.

Fenomenul ar putea avea legătură și cu modificările curentului jet, sistemul de vânturi puternice de la mare altitudine care influențează direct vremea de pe continent și care este, la rândul său, afectat de creșterea temperaturilor.

Arctica este regiunea planetei în care temperaturile cresc cel mai rapid. Unul dintre motive este topirea calotei glaciare, care în mod normal reflectă o mare parte din radiația solară. Pe măsură ce gheața dispare, suprafețele mai întunecate ale oceanului rămân expuse și absorb o cantitate mai mare de căldură. Procesul favorizează o topire suplimentară a gheții și întreține astfel un cerc vicios.

Poziționarea unei părți importante a Europei relativ aproape de Arctica contribuie la ritmul mai rapid de încălzire înregistrat pe continent.

O altă schimbare importantă este reducerea suprafețelor acoperite cu zăpadă în timpul iernii. Zăpada are, asemenea gheții arctice, capacitatea de a reflecta lumina solară și de a limita încălzirea suprafeței. În martie 2025, suprafața acoperită de zăpadă în Europa era cu aproximativ 1,3 milioane de kilometri pătrați mai mică decât media intervalului 1991-2020, ceea ce reprezintă o reducere de 31%.

Suprafața dispărută este comparabilă cu teritoriile Franței, Italiei, Germaniei, Elveției și Austriei luate împreună. Nivelul înregistrat în 2025 a fost al treilea cel mai scăzut de la începutul măsurătorilor, în 1983.

Reducerea poluării atmosferice are beneficii importante pentru sănătate, însă scăderea cantității de particule din aer face mai vizibil efectul acumulării dioxidului de carbon în atmosferă. Particulele poluante pot reflecta o parte dintre razele solare, fie în mod direct, fie prin influențarea formării norilor. Atunci când concentrația acestora scade, o cantitate mai mare de radiație ajunge la suprafața Pământului, în timp ce gazele cu efect de seră continuă să rețină căldura.

Reducerea poluării ar putea avea legătură inclusiv cu o intensificare a unor tipare meteorologice de blocaj.

Ritmul accelerat al încălzirii aduce consecințe directe pentru Europa. Valurile de căldură provoacă tot mai multe decese, în timp ce incendiile de vegetație și episoadele de secetă devin mai intense.

Căldura suplimentară acumulată în sistemul climatic poate amplifica și furtunile, precipitațiile abundente și inundațiile. Efectele se răsfrâng asupra populației și activităților economice din numeroase regiuni ale continentului și sunt așteptate să continue atât timp cât emisiile nu ajung la nivelul net zero.

Șeful ONU pentru climă, Simon Stiell, a declarat la sfârșitul lunii iulie: „Costurile teribile ale acestei crize climatice – atât cele umane, cât și cele economice – ating acum niveluri de urgență națională. Ceea ce trebuie făcut este clar: să renunțăm mai rapid la cărbune, petrol și gaze, să extindem energia regenerabilă și să protejăm oamenii”.