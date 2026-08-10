Meteorologii anunță o scădere treptată a temperaturilor în mai multe regiuni, dar și posibilitatea apariției precipitațiilor în Dobrogea, inclusiv în zona Cernavodă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni. Ploile prognozate pentru această regiune pot reprezenta o veste bună pentru sistemul energetic, în condițiile în care nivelul Dunării și debitul brațului Bala au devenit esențiale pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Potrivit estimărilor ANM, sunt posibile precipitații în Dobrogea în jurul datei de 12 august, dar și după 19 august.

Prognoza este urmărită cu atenție după ce directorul CNE Cernavodă a anunțat, duminică, faptul că nivelul apei a crescut în urma intervențiilor autorităților pe brațul Bala.

Estimările specialiștilor indicau că reactorul ar putea continua să funcționeze cel puțin încă nouă zile. În acest context, apariția ploilor în Dobrogea ar putea contribui la îmbunătățirea situației, însă evoluția rămâne incertă.

Până la apariția precipitațiilor, temperaturile ridicate vor continua să fie resimțite în Dobrogea. Spre finalul intervalului prognozat, valorile termice ar urma să se apropie însă de cele normale pentru această perioadă.

În Banat, temperaturile vor rămâne ridicate în următoarele două zile. Valorile termice vor scădea treptat până joi, când media va ajunge la aproximativ 31 de grade Celsius.

Ulterior, temperaturile vor crește din nou la mijlocul lunii august. Meteorologii estimează că ploile vor apărea în această regiune după 18 august.

În Crișana, canicula va fi resimțită luni și marți. Temperaturile vor scădea apoi, iar în jurul mijlocului lunii august vor ajunge la 31-32 de grade Celsius.

Și în această regiune sunt așteptate precipitații abia după 18 august.

În Transilvania, temperaturile vor scădea în mai multe zone. În jurul zilelor de 13 și 14 august, valorile termice vor ajunge la aproximativ 28 de grade Celsius.

Cantitățile de precipitații vor fi reduse. Sunt posibile însă averse pe 12 august și după 18 august.

În Maramureș, vremea va avea o evoluție asemănătoare cu cea din Transilvania. Temperaturile vor coborî la mijlocul lunii până la 29-30 de grade Celsius. Ploile sunt așteptate însă abia după 17 august.

În Moldova, temperaturile vor crește pentru scurt timp marți, 11 august. Ulterior, valorile termice vor scădea și vor ajunge, în unele zone, la 26-28 de grade Celsius. Meteorologii estimează și apariția unor dimineți mai răcoroase. Precipitațiile sunt posibile între 19 și 21 august.

În Muntenia și Oltenia, temperaturile vor scădea după primele două zile ale săptămânii. Din 13 august, valorile termice nu vor mai depăși 30 de grade Celsius.

După 17 august, temperaturile vor crește din nou și pot ajunge la aproximativ 34 de grade. Aversele sunt posibile pe 12 și 13 august, dar și după 19 august.

La munte, vremea se va răcori începând din 12 august. Până la finalul perioadei prognozate, temperatura medie va ajunge la aproximativ 20-21 de grade Celsius.

Astfel, următoarele două săptămâni aduc o scădere treptată a temperaturilor în mai multe regiuni ale țării și posibilitatea unor perioade cu ploi. Pentru Dobrogea, precipitațiile așteptate în jurul datei de 12 august și după 19 august sunt urmărite cu atenție și din perspectiva situației de la Cernavodă.