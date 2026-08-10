Cine face ordine în jungla trotinetelor urbane?

RCA obligatoriu pentru trotinete electrice sau doar o interpretare forțată a legii? O dezbatere aprinsă, cu miză directă pentru zeci de mii de utilizatori. Dan Rotaru, Managing Partner Segway-Ninebot România, aduce poziția industriei — și povestea unui vehicul la fel de spectaculos pe cât de scurtă i-a fost gloria. #PicaturaDeBusiness #DanRotaru #Segway #Ninebot #TrotineteElectrice #RCA #Antreprenoriat #Micromobilitate #BusinessRomania #Mobilitate