Valul de caniculă se intensifică în următoarele zile, iar vestul țării va fi cea mai afectată regiune. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind temperaturile deosebit de ridicate și canicula, precum și avertizări de Cod galben și Cod portocaliu.

Pentru luni, meteorologii anunță vreme caniculară în vestul țării, unde temperaturile maxime se vor situa, în general, între 30 și 36 de grade Celsius.

Județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se află sub avertizare Cod galben, valabilă până marți, 11 august, la ora 10:00.

În Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei sunt prognozate maxime de 33-34 de grade, în timp ce în Banat și Crișana valorile termice vor ajunge la 35-36 de grade.

Căldura va fi însoțită de un disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va avea caracter tropical, cu minime de 21-23 de grade în Dealurile de Vest.

Marți, 11 august, temperaturile vor crește și mai mult. Vremea va fi deosebit de caldă în vest și nord-vest, în sud și, local, în celelalte regiuni.

ANM a emis Cod galben pentru Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și pentru cea mai mare parte a Transilvaniei. În aceste zone, maximele vor ajunge la 33-37 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în sud-vestul Olteniei. Local, temperaturile minime vor rămâne între 18 și 20 de grade.

În schimb, județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș vor intra sub Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Avertizarea este valabilă din 11 august, ora 10:00, până în 12 august, ora 10:00.

În aceste regiuni, maximele vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest pot fi atinse, izolat, 39 de grade. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Canicula nu va dispărea nici miercuri, 12 august. Temperaturile se vor menține deosebit de ridicate în sud-vestul țării și în extremitatea sudică, cu valori maxime cuprinse, în general, între 30 și 36 de grade.

Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar în sudul țării ITU va atinge sau va depăși local pragul critic de 80 de unități.

Nopțile vor fi tropicale pe arii restrânse în vest și sud. Temperaturile minime pot ajunge la 22-23 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Meteorologii anunță și intensificări temporare ale vântului în noaptea de marți spre miercuri și în cursul zilei de miercuri. În vestul și sud-estul țării, viteza vântului va ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Totodată, sunt așteptate intervale de instabilitate atmosferică. Marți, fenomenele vor apărea izolat în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni. Miercuri, acestea se vor manifesta local în zonele montane, în sud-vest și în centru.