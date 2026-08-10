Președintele Nicușor Dan îi va primi marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor care formează actuala coaliție de guvernare. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor sunt așteptați la discuții despre legea salarizării bugetarilor, proiect important pentru îndeplinirea unui jalon asumat de România prin PNRR.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, întâlnirea urmărește găsirea unei soluții pentru deblocarea proiectului legislativ, în condițiile în care adoptarea acestuia este legată de fondurile europene pe care România le are la dispoziție.

Proiectul privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este în prezent blocat din cauza opoziției PSD și a unor organizații sindicale.

Negocierile dintre partidele aflate la guvernare au ca miză identificarea unei forme a legii care să poată fi susținută politic și să respecte angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Termenul până la care România trebuie să adopte legea salarizării este 31 august. Depășirea acestuia ar putea avea consecințe financiare importante pentru țara noastră.

România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile nerambursabile prevăzute prin PNRR dacă jalonul nu este îndeplinit la termen.

Discuția de la Palatul Cotroceni vine pe fondul tensiunilor politice din coaliția de guvernare și al disputelor legate de măsurile fiscale și de reformele asumate de România prin PNRR.

La întâlnire sunt așteptați Sorin Grindeanu, liderul PSD, Ilie Bolojan, liderul PNL, Dominic Fritz, președintele USR, și Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Președintele Nicușor Dan încearcă astfel să faciliteze un acord politic pentru adoptarea legii înainte de expirarea termenului stabilit prin PNRR.