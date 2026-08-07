Politica

Salariile bugetarilor, în așteptare. De ce nu ajunge legea în Parlament

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Salariile bugetarilor, în așteptare. De ce nu ajunge legea în ParlamentSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice este finalizat și poate fi depus în Parlament, însă lipsa unui acord politic împiedică, deocamdată, intrarea acestuia în procedura de adoptare. Declarațiile au fost făcute de premierul interimar Ilie Bolojan, care susține că de această lege depind și fonduri importante pentru România.

Proiectul poate fi depus, dar nu există susținere pentru vot

Ilie Bolojan a  mai afirmat că forma proiectului este finalizată, însă Executivul nu a făcut încă pasul către Parlament deoarece nu există garanția că legea va întruni suficiente voturi.

„Legea salarizării poate fi depusă oricând. Legea are forma la care să fie depusă. Problema este că atunci când o depui, să existe totuși o formă de acord, ca să ai șanse să treacă”, a declarat premierul interimar.

Potrivit acestuia, depunerea proiectului a fost întârziată atât din cauza negocierilor politice care nu s-au încheiat, cât și pe fondul unor dezbateri publice pe care le consideră iresponsabile.

Bolojan: Legea urmărește corectarea inechităților salariale

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Premierul interimar a respins ideea că noua lege ar aduce majorări salariale pentru toate categoriile de angajați din sectorul public.

El a explicat că scopul principal este eliminarea diferențelor existente între categorii profesionale, în condițiile în care, în prezent, există angajați din sistemul public care beneficiază de salarii semnificativ mai mari decât alții aflați în funcții similare.

Potrivit lui Bolojan, unele categorii nu vor beneficia de creșteri salariale, în timp ce pentru altele sunt prevăzute majorări de aproximativ 15-20%, în funcție de inechitățile existente.

Bolojan: „Viitorul guvern va fi nevoit să majoreze salariile prin indexări”

Ilie Bolojan a afirmat că noul act normativ ar permite o mai bună planificare a cheltuielilor cu salariile din sectorul public în anii următori.

În opinia sa, dacă legea nu va fi adoptată, viitorul guvern va fi nevoit să majoreze salariile prin indexări, ceea ce ar genera costuri similare pentru buget, fără a rezolva însă diferențele salariale existente între diverse categorii de angajați”.

Premierul interimar a avertizat că o astfel de situație ar pune presiune suplimentară asupra deficitului bugetar și ar menține dezechilibrele din sistem.

„Mai mult decât ne putem permite nu putem da”

Bolojan a precizat că Ministerul Muncii a organizat mai multe runde de consultări cu organizațiile sindicale înainte de finalizarea proiectului.

„M-am întâlnit cu sindicatele, dar mai mult decât ne putem permite nu putem da. Este mult mai corect să le spunem acest lucru”, a declarat acesta.

Premierul interimar consideră că adoptarea legii salarizării unitare ar contribui atât la creșterea echității în sistemul public, cât și la asigurarea unei predictibilități a cheltuielilor salariale, într-o perioadă în care România încearcă să își mențină sub control deficitul bugetar și să respecte angajamentele asumate în fața partenerilor europeni.

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