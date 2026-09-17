Rețetă de merdenele cu brânză. Secretul pentru aluat fraged și crocant

Rețetă de merdenele cu brânză. Merdenelele cu brânză pot fi pregătite și acasă, iar pentru a obține textura specifică patiseriilor este important atât modul în care este făcut aluatul, cât și împăturirea lui. Cu o crustă rumenă și crocantă și un interior moale, cu brânză sărată, merdenelele sunt potrivite pentru micul dejun sau pentru o gustare caldă.

Merdenelele se numără printre produsele de patiserie ușor de recunoscut datorită formei pătrate, aluatului format din mai multe straturi și umpluturii de brânză. Deși pregătirea lor necesită puțin mai mult timp decât în cazul unei plăcinte obișnuite, mare parte din proces constă în perioadele în care aluatul trebuie lăsat la odihnit.

Preparatele realizate din foi de aluat și brânză se întâlnesc în numeroase bucătării din zona Balcanilor și a Turciei. De exemplu, publicația culinară The Mediterranean Dish explică, într-o rețetă dedicată börekului turcesc, că acesta cuprinde o întreagă categorie de produse de patiserie sărate, realizate în diferite forme și cu diverse umpluturi, brânza fiind una dintre variantele tradiționale.

Pentru aproximativ 8 merdenele sunt necesare:

Pentru aluat:

500 g făină;

250 ml apă călduță;

o linguriță de sare;

o linguriță de oțet;

o lingură de ulei;

aproximativ 200 g unt gras, moale.

Pentru umplutură:

300 g brânză telemea;

150 g brânză de vaci;

un ou.

Cantitatea de sare din umplutură trebuie adaptată în funcție de telemeaua folosită. Dacă brânza este deja foarte sărată, nu mai este nevoie de sare suplimentară.

Făina se pune într-un bol încăpător, apoi se adaugă sarea. Separat, apa călduță se amestecă cu oțetul și uleiul, după care lichidul se toarnă treptat peste făină. Aluatul se frământă timp de câteva minute, până când devine omogen, elastic și nu se mai lipește excesiv de mâini. Dacă este nevoie, poate fi adăugată foarte puțină făină, însă aluatul nu trebuie să devină tare.

Se formează o bilă, se acoperă bolul și se lasă aluatul să se odihnească aproximativ 20-30 de minute. Această etapă îl va face mai ușor de întins. După perioada de odihnă, aluatul se întinde pe blatul presărat foarte ușor cu făină. Trebuie obținută o foaie relativ subțire, care se unge pe toată suprafața cu o parte din untul moale.

Foaia se împăturește aducând marginile spre centru, apoi se pliază din nou, astfel încât să se formeze un pachet dreptunghiular. Aluatul se pune la frigider pentru aproximativ 20 de minute.

Operațiunea de întindere, ungere cu unt și împăturire poate fi repetată încă o dată. Tocmai aceste straturi de aluat și grăsime sunt cele care vor contribui la textura fragedă și ușor foietată a merdenelelor după coacere.

În timp ce aluatul se odihnește, poate fi pregătită umplutura.

Telemeaua se rade sau se sfărâmă foarte bine cu furculița. Se adaugă brânza de vaci și oul, apoi ingredientele se amestecă până când se obține o compoziție omogenă.

Brânza de vaci ajută la obținerea unui interior mai cremos și mai puțin uscat, în timp ce telemeaua oferă gustul sărat specific merdenelelor.

Dacă brânza folosită conține mult zer, este indicat să fie bine scursă înainte. O compoziție prea lichidă poate umezi excesiv aluatul în timpul coacerii.

Aluatul rece se scoate din frigider și se întinde într-o foaie mare. Aceasta se taie în pătrate aproximativ egale.

În mijlocul fiecărui pătrat se pune câte o lingură generoasă de umplutură cu brânză. Cele patru colțuri ale aluatului se aduc spre centru, astfel încât umplutura să fie complet acoperită.

Marginile trebuie presate ușor pentru ca merdenelele să nu se desfacă în timpul coacerii. Bucățile formate se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu partea în care aluatul a fost împăturit orientată în jos.

Este bine să existe puțin spațiu între ele, deoarece aluatul își va mări volumul în cuptor.

Cuptorul trebuie preîncălzit la aproximativ 200 de grade Celsius.

Merdenelele se introduc în cuptorul bine încins și se coc aproximativ 20-25 de minute, în funcție de cuptor și de dimensiunea lor.

Sunt gata atunci când suprafața a devenit bine rumenită, iar straturile de aluat sunt vizibile și crocante.

În primele minute după ce sunt scoase din cuptor, umplutura poate fi foarte fierbinte. Merdenelele pot fi lăsate câteva minute în tavă înainte de servire.

Una dintre cele mai importante reguli este ca untul să rămână între straturile aluatului. Din acest motiv, perioadele petrecute la frigider nu trebuie eliminate, mai ales dacă în bucătărie este cald.

La fel de important este și cuptorul. Merdenelele trebuie introduse într-un cuptor deja încins, pentru ca aluatul să înceapă rapid să se ridice și să se formeze straturile crocante.

Nici umplutura nu trebuie pusă în exces. Deși mai multă brânză poate părea tentantă, o cantitate prea mare poate face ca merdeneaua să se desfacă și compoziția să curgă în tavă.

Servite calde, merdenelele au exteriorul crocant și centrul moale, însă pot fi consumate și după ce s-au răcit. Pentru a le reda textura a doua zi, este suficient să fie încălzite pentru câteva minute în cuptor sau în airfryer, în loc să fie puse la cuptorul cu microunde.