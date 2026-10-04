Marmelada de mere și pere este un desert de casă, ușor de pregătit, cu o textură fină și un gust dulce-acrișor. Se poate servi la micul dejun, alături de pâine prăjită, sau poate fi folosită la prăjituri și tarte. Merele și perele sunt printre fructele care se găsesc din abundență toamna și pot fi transformate într-o marmeladă aromată, fără ingrediente complicate.

Rețeta nu necesită tehnici complicate, însă este important ca fructele să fie fierte la foc mic și amestecate regulat, pentru a obține o compoziție omogenă și suficient de groasă.

Cantitățile sunt potrivite pentru aproximativ 4–5 borcane mici:

1 kg de mere;

1 kg de pere bine coapte;

700 g de zahăr, în funcție de dulceața fructelor;

zeama de la o lămâie;

150 ml de apă;

1 baton de scorțișoară, opțional;

puțină coajă rasă de lămâie, opțional.

Mai întâi, merele și perele se spală bine, se curăță de coajă și se îndepărtează cotoarele și semințele. Fructele se taie în bucăți potrivite, astfel încât să fiarbă uniform. Dacă sunt foarte zemoase și dulci, cantitatea de zahăr poate fi ajustată după gust.

Bucățile de fructe se pun într-o cratiță încăpătoare, cu fund gros, împreună cu cei 150 ml de apă și zeama de lămâie. Vasul se așază pe foc mic, cu capac, iar fructele se lasă să se înmoaie timp de aproximativ 20–30 de minute. Este recomandat să fie amestecate din când în când, pentru a evita lipirea de fundul cratiței.

După ce fructele s-au înmuiat, se pasează cu un blender vertical sau se trec printr-o sită, până când se obține un piure fin. Compoziția se pune din nou pe foc, iar zahărul se adaugă treptat, amestecând până la dizolvare. Pentru un plus de aromă, se poate adăuga un baton de scorțișoară, care se îndepărtează la final.

Marmelada se fierbe la foc mic, amestecând frecvent, până când capătă o consistență groasă. Timpul de fierbere poate varia în funcție de soiul fructelor și de cantitatea de apă pe care o conțin. Pe măsură ce compoziția se îngroașă, este important să fie supravegheată atent, deoarece se poate lipi sau stropi.

Pentru a verifica dacă marmelada este suficient de groasă, se pune o linguriță de compoziție pe o farfurie rece. Dacă aceasta nu devine apoasă și își păstrează forma după răcire, poate fi luată de pe foc.

Marmelada fierbinte se poate turna în borcane curate și sterilizate, folosind ustensile curate. Capacele se închid bine, însă simpla umplere a borcanelor cu marmeladă fierbinte nu garantează păstrarea în siguranță la temperatura camerei.

Pentru depozitarea în cămară, trebuie urmată o rețetă de conservare testată, care include procesarea termică adecvată. În lipsa acesteia, marmelada se păstrează la frigider și se consumă într-un interval potrivit pentru preparatele de casă sau se poate congela în recipiente adecvate.

Marmelada de mere și pere poate fi servită pe pâine prăjită, alături de clătite sau folosită ca umplutură pentru cornuri, fursecuri și alte deserturi. Scorțișoara și coaja de lămâie îi pot oferi o aromă aparte, fără să acopere gustul natural al fructelor.