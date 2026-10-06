O tartă rustică cu mere, brânză de capră și nucă este una dintre acele rețete care par sofisticate, dar care pot fi pregătite fără tehnici complicate de patiserie. Aluatul nu trebuie așezat într-o formă și nici modelat perfect, iar umplutura se pune direct în centru, după care marginile sunt pliate peste ingrediente. Rezultatul este o galette cu aspect rustic, cu aluat fraged și rumen, mere moi, brânză cremoasă și nuci crocante.

Combinația dulce-sărată este principalul atu al acestei rețete. Merele și mierea aduc dulceață, în timp ce brânza de capră are o aromă ușor sărată și intensă. Nucile completează preparatul prin textura crocantă și îl fac potrivit atât pentru un desert mai puțin obișnuit, cât și pentru o gustare servită alături de o cafea sau un ceai.

Pentru aluat:

250 g făină albă

125 g unt rece

50-60 ml apă foarte rece

un praf de sare

Pentru umplutură:

2-3 mere

180-200 g brânză de capră

50 g miez de nucă

2 linguri de miere

1 ou

câteva crenguțe de cimbru, opțional

puțin piper negru, opțional

Combinația dintre mere și brânză de capră este folosită și în bucătăria internațională. Publicația americană Bon Appétit propune, de exemplu, tarte cu mere, brânză de capră și miere, în care fructele sunt așezate peste stratul de brânză, iar mierea este adăugată atât înainte, cât și după coacere.

Primul pas este pregătirea aluatului. Pune făina într-un bol încăpător și adaugă un praf de sare. Taie untul rece în cuburi mici și adaugă-l peste făină.

Încorporează untul rapid, cu vârful degetelor, până când amestecul capătă o consistență nisipoasă, cu mici bucățele de unt încă vizibile. Este important să nu lucrezi foarte mult aluatul, pentru că untul trebuie să rămână rece.

Adaugă treptat apa foarte rece. Nu este nevoie să torni toată cantitatea dintr-o dată. Începe cu aproximativ 50 ml și mai adaugă puțin doar dacă aluatul nu se leagă. Strânge compoziția într-o bilă, fără să frămânți excesiv. Aplatizează ușor aluatul, învelește-l și pune-l la frigider timp de aproximativ 30 de minute.

Acest timp de răcire ajută untul să se întărească din nou și face ca aluatul să rămână mai fraged după coacere.

În timp ce aluatul stă la frigider, poți pregăti umplutura. Spală merele, îndepărtează cotorul și taie-le în felii subțiri. Coaja poate fi păstrată dacă vrei ca tarta să aibă un aspect mai rustic. Dacă preferi o textură mai fină, merele pot fi curățate înainte.

Taie sau sfărâmă brânza de capră în bucăți mici. Dacă folosești o brânză foarte cremoasă, o poți distribui cu ajutorul unei lingurițe.

Nucile se taie grosier. Nu trebuie mărunțite foarte fin, deoarece textura lor trebuie să rămână vizibilă și după coacere. Pentru un gust mai intens, nucile pot fi rumenite timp de aproximativ două minute într-o tigaie uscată. Lasă-le apoi să se răcească înainte de a le pune peste tartă.

Scoate aluatul din frigider și întinde-l pe o suprafață presărată cu foarte puțină făină. Trebuie să obții un disc cu o grosime de aproximativ 3-4 mm. Nu încerca să îl faci perfect rotund. Galette este tocmai acel tip de tartă în care marginile neregulate sunt parte din aspectul final.

Transferă aluatul pe o tavă acoperită cu hârtie de copt.

Așază feliile de mere în mijloc, lăsând liberă o margine de aproximativ 4-5 centimetri. Merele pot fi suprapuse ușor, sub formă de cerc, sau așezate pur și simplu într-un strat uniform. Distribuie printre ele bucățile de brânză de capră, apoi presară nucile.

Adaugă mierea în fir subțire peste umplutură. Nu trebuie folosită o cantitate foarte mare, pentru că merele vor deveni și ele mai dulci în timpul coacerii. Dacă îți place combinația de dulce, sărat și aromat, poți adăuga câteva frunzulițe de cimbru și un praf foarte mic de piper.

După ce ai pus umplutura, ridică marginile libere ale aluatului și pliază-le spre centru. Acestea trebuie să acopere doar puțin din umplutură. Centrul rămâne deschis, astfel încât merele, brânza și nucile să fie vizibile.

Nu încerca să obții pliuri identice. Aspectul ușor neregulat este exact ceea ce diferențiază acest preparat de o tartă clasică făcută într-o formă. Bate oul într-un bol mic și unge marginile aluatului. Acest pas ajută la obținerea unei cruste aurii și lucioase.

Preîncălzește cuptorul la aproximativ 190 de grade Celsius. Pune tava pe nivelul din mijloc și lasă tarta la copt aproximativ 35-45 de minute. Timpul poate varia în funcție de cuptor și de grosimea aluatului.

Preparatul este gata atunci când marginile sunt bine rumenite, iar merele s-au înmuiat. Dacă observi că marginile se colorează prea repede, temperatura poate fi redusă ușor în ultimele minute.

După ce scoți tarta din cuptor, las-o să se odihnească timp de aproximativ 10-15 minute înainte de a o tăia. În acest fel, umplutura se stabilizează, iar feliile vor putea fi porționate mai ușor.

Această tartă rustică poate fi servită atât caldă, cât și la temperatura camerei. Imediat după coacere, brânza de capră este moale și cremoasă, iar merele sunt fragede. După răcire, aromele devin mai echilibrate, iar aluatul își păstrează textura.

La servire poți adăuga un fir foarte subțire de miere și câteva bucățele de nucă. Dacă vrei un preparat mai aromat, pot fi adăugate și câteva frunzulițe proaspete de cimbru.

Combinația dintre mere, brânză de capră și nuci face din această tartă o alternativă interesantă la deserturile clasice cu mere. Nu este excesiv de dulce, se pregătește fără o formă specială și poate fi adaptată ușor în funcție de ingredientele pe care le ai deja în bucătărie.