Pâinea rămasă de la o zi la alta poate fi transformată într-un desert aromat, cu ingrediente simple și accesibile. Budinca de pâine cu mere și cremă de vanilie este potrivită pentru zilele răcoroase de toamnă, când preparatele calde, cu scorțișoară și fructe coapte, sunt o alegere inspirată.

Rețeta se prepară ușor, nu necesită tehnici complicate și poate fi adaptată în funcție de ingredientele pe care le ai deja în bucătărie.

Pentru o tavă de dimensiuni medii, ai nevoie de:

Pentru budincă

300 g de pâine mai veche

2 mere mari

500 ml de lapte

3 ouă

80 g de zahăr

1 linguriță de scorțișoară

1 linguriță de extract de vanilie

30 g de unt

50 g de stafide, opțional

Pentru crema de vanilie

400 ml de lapte

2 gălbenușuri

60 g de zahăr

25 g de amidon de porumb

1 linguriță de extract de vanilie

Primul pas este pregătirea pâinii. Taie feliile în cuburi potrivite și așază-le într-un vas încăpător. Pâinea de o zi sau două este ideală pentru această rețetă, deoarece absoarbe mai bine lichidul fără să se transforme imediat într-o pastă.

Spală merele, îndepărtează cotorul și taie-le în cubulețe sau felii subțiri. Dacă preferi un gust mai intens, le poți amesteca înainte cu puțină scorțișoară.

Într-un bol separat, bate ouăle cu zahărul, apoi adaugă laptele și extractul de vanilie. Toarnă amestecul peste pâine și lasă-l câteva minute, astfel încât bucățile să se înmoaie uniform.

Adaugă merele și stafidele, dacă ai ales să le folosești, apoi amestecă ușor ingredientele. Unge tava cu unt și transferă compoziția în vas, distribuind fructele cât mai uniform.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și lasă budinca să se coacă aproximativ 35-45 de minute. Desertul este gata atunci când suprafața devine aurie, iar compoziția este închegată în centru.

Timpul de coacere poate varia în funcție de grosimea stratului și de tipul pâinii folosite.

În timp ce budinca se coace, poți pregăti crema de vanilie.

Pune gălbenușurile într-un bol și amestecă-le cu zahărul și amidonul de porumb. Adaugă treptat aproximativ 100 ml de lapte rece, amestecând până când obții o compoziție omogenă, fără cocoloașe.

Încălzește restul de lapte într-o cratiță. Când este fierbinte, toarnă-l treptat peste amestecul de gălbenușuri, amestecând continuu. Transferă compoziția înapoi în cratiță și gătește-o la foc mic, fără să te oprești din amestecat.

După câteva minute, crema începe să se îngroașe. Ia vasul de pe foc, adaugă vanilia și amestecă bine. Lasă crema să se răcorească puțin înainte de servire.

Budinca de pâine cu mere poate fi servită caldă, alături de crema de vanilie turnată deasupra.

Pentru un plus de aromă, poți presăra puțină scorțișoară înainte de servire sau poți adăuga câteva nuci tocate. Dacă merele sunt foarte dulci, poți reduce cantitatea de zahăr din compoziție.