Ștrudelul cu mere și scorțișoară este unul dintre deserturile care aduc în bucătărie aromele de toamnă. Cu o umplutură dulce-acrișoară, mere fragede și un strat exterior rumenit, acest desert poate fi pregătit fără prea mult efort, dacă respecți câțiva pași importanți. Secretul unui ștrudel reușit stă în aluatul întins foarte subțire, în umplutura care nu trebuie să fie prea umedă și în timpul de coacere. Pentru un rezultat apropiat de cel al produselor de patiserie, aluatul trebuie să fie elastic, ușor de întins și suficient de fin pentru a deveni crocant după coacere.

Rețeta este potrivită pentru aproximativ 6-8 porții.

Pentru aluat

300 g făină

150 ml apă călduță

2 linguri de ulei

1 linguriță de oțet

Un praf de sare

Puțină făină pentru întins aluatul

Pentru umplutură

1 kg de mere

100 g zahăr, în funcție de cât de dulci sunt merele

2 lingurițe de scorțișoară măcinată

50 g pesmet

50 g unt

1 lingură de zeamă de lămâie

1 plic de zahăr vanilat, opțional

40-50 g unt topit

Zahăr pudră, pentru decor

Primul pas este pregătirea aluatului, care trebuie să fie suficient de elastic pentru a putea fi întins fără să se rupă.

Pune făina într-un bol și adaugă sarea. Toarnă apa călduță, uleiul și oțetul, apoi amestecă ingredientele până când obții un aluat omogen.

Frământă timp de aproximativ 8-10 minute, până când aluatul devine neted și elastic. Dacă este prea lipicios, mai adaugă foarte puțină făină, fără să exagerezi, deoarece un aluat prea tare va fi dificil de întins.

Formează o bilă, unge-o cu puțin ulei și acoperă bolul. Lasă aluatul să se odihnească timp de 30-45 de minute la temperatura camerei.

Secretul unui aluat ușor de întins este timpul de odihnă. În acest interval, glutenul se relaxează, iar aluatul devine mai elastic și mai ușor de lucrat.

Spală merele, curăță-le de coajă dacă preferi și îndepărtează cotoarele. Taie-le în felii subțiri sau dă-le pe răzătoarea mare.

Amestecă merele cu zahărul, scorțișoara, zeama de lămâie și zahărul vanilat, dacă îl folosești.

Într-o tigaie, topește untul și adaugă merele. Lasă-le la foc mediu aproximativ 5-8 minute, amestecând din când în când, până când încep să se înmoaie și o parte din lichid se evaporă.

Lasă umplutura să se răcească înainte de a o pune peste aluat.

Într-o altă tigaie, rumenește ușor pesmetul până capătă o nuanță aurie. Acesta va absorbi o parte din sucul merelor și va împiedica aluatul să se umezească prea mult în timpul coacerii.

Așază aluatul pe o față de masă curată, presărată cu puțină făină. Întinde-l mai întâi cu sucitorul, apoi trage ușor de margini cu mâinile, până când devine foarte subțire.

În mod tradițional, aluatul de ștrudel se întinde atât de fin încât aproape că poți vedea prin el. Nu trage brusc de margini, pentru că se poate rupe.

Unge suprafața cu unt topit și presară pesmetul rumenit. Distribuie umplutura de mere pe o parte a aluatului, lăsând câțiva centimetri liberi la margini.

Îndoaie marginile laterale peste umplutură și rulează ștrudelul cu ajutorul feței de masă. Procedează cu grijă, astfel încât ruloul să rămână compact, fără să presezi excesiv merele.

Transferă ștrudelul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu îmbinarea aluatului orientată în jos. Unge-l cu unt topit pentru a obține o crustă rumenă și crocantă.

Preîncălzește cuptorul la 180°C, cu încălzire sus și jos. Introdu tava și coace ștrudelul aproximativ 35-45 de minute, până când aluatul capătă o culoare aurie și devine crocant.

Dacă observi că suprafața se rumenește prea repede, verifică preparatul și ajustează poziția tăvii, fără să mărești temperatura.

După ce îl scoți din cuptor, lasă ștrudelul să se odihnească 10-15 minute înainte de a-l tăia. Astfel, umplutura se va așeza, iar feliile își vor păstra mai bine forma.

Presară zahăr pudră înainte de servire. Ștrudelul poate fi savurat simplu, alături de o cafea sau un ceai, dar și cu o cupă de înghețată de vanilie.