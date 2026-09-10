Toamna este anotimpul în care plăcinta cu mere își regăsește locul în bucătăriile românilor, mai ales atunci când pe tarabele din piețe apar merele parfumate și dulci. Printre rețetele păstrate de la o generație la alta se numără și cea cu aluat fraged făcut cu untură, o variantă simplă, dar foarte gustoasă, care le amintește multora de deserturile pregătite odinioară de bunici.

Ingrediente pentru aluat

500 g făină

200 g untură de porc

100 g zahăr

2 ouă

100 ml smântână sau lapte, după caz

1 pliculeț de zahăr vanilat

1 linguriță de praf de copt

un praf de sare

Ingrediente pentru umplutura de mere

1,5 kg de mere

100-150 g zahăr, în funcție de cât de dulci sunt merele

1-2 lingurițe de scorțișoară

2 linguri de griș sau pesmet

1 pliculeț de zahăr vanilat

puțină zeamă de lămâie

Pentru uns și decor

puțină untură sau ulei pentru tavă

zahăr pudră, pentru servire

Într-un bol încăpător se pune făina amestecată cu praful de copt și sarea, după care se adaugă untura rece. Ingredientele se frământă ușor cu degetele până când compoziția capătă aspect nisipos, fără să fie frământată excesiv, deoarece aluatul trebuie să rămână fraged.

Se adaugă apoi zahărul, ouăle și zahărul vanilat, iar ingredientele se amestecă până când se formează un aluat omogen. Smântâna sau laptele se adaugă treptat, doar atât cât este necesar pentru ca aluatul să poată fi adunat într-o bilă și să nu fie prea moale.

Aluatul se învelește și se lasă la rece aproximativ 30-60 de minute. Acest pas este important, deoarece untura se întărește din nou, iar aluatul va fi mai ușor de întins și își va păstra textura fragedă după coacere.

Merele se spală, se curăță de coajă și se dau pe răzătoarea mare. Se pun într-o cratiță împreună cu zahărul și se călesc la foc potrivit până când își pierd o mare parte din apă și compoziția începe să scadă.

Când merele sunt suficient de moi, se iau de pe foc și se lasă puțin la răcit. Se adaugă scorțișoara, zahărul vanilat și câteva picături de zeamă de lămâie, apoi se amestecă bine.

Dacă umplutura este încă prea zemoasă, se poate adăuga griș sau pesmet. Acesta va absorbi excesul de lichid și va împiedica umplutura să înmoaie aluatul în timpul coacerii.

După ce a stat la rece, aluatul se împarte în două bucăți aproximativ egale. Prima parte se întinde într-o foaie suficient de mare pentru a acoperi fundul unei tăvi unse în prealabil.

Foaia se așază în tavă, iar peste ea se presară puțin griș sau pesmet, după care se întinde uniform umplutura de mere. A doua bucată de aluat se întinde și ea într-o foaie și se așază peste mere.

Pentru ca aburul să poată ieși în timpul coacerii, partea de deasupra se poate înțepa din loc în loc cu o furculiță. Astfel, foaia nu se va umfla excesiv, iar plăcinta se va coace uniform.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la aproximativ 180 de grade Celsius. Plăcinta se lasă la copt aproximativ 35-45 de minute, până când foaia de deasupra capătă o culoare aurie și marginile sunt bine coapte.

După ce este scoasă din cuptor, plăcinta trebuie lăsată să se răcească înainte de a fi tăiată. Când s-a răcorit, se presară zahăr pudră deasupra și se taie în pătrate sau dreptunghiuri.