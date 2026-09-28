Premierul desemnat Siegfried Mureșan și-a exprimat disponibilitatea de a discuta cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre programul de guvernare și colaborarea parlamentară. Acesta a anunțat că va fi marți dimineață în Parlament și va încerca să stabilească o întâlnire cu președintele social-democraților, înaintea votului de miercuri.

Siegfried Mureșan a declarat că este deschis unei întâlniri cu Sorin Grindeanu, în cazul în care liderul PSD dorește să discute despre programul de guvernare, perioada mandatului și colaborarea dintre partide în Parlament.

„Am disponibilitate totală de dialog și am transmis asta președintelui Grindeanu în această dimineață, deci dacă domnia s-a dorește să discutăm despre programul de guvernare, despre perioada guvernării, despre colaborarea parlamentară, putem face acest lucru oricând dorește, oricând înainte de miercuri”, a afirmat prim-ministrul desemnat.

Premierul desemnat a exclus însă posibilitatea de a merge la sediul PSD, susținând că discuțiile ar trebui să aibă loc la Parlamentul României.

Siegfried Mureșan a anunțat că va fi prezent marți, de la primele ore ale dimineții, la Parlament, unde va încerca să reia contactul cu Sorin Grindeanu și să stabilească o întâlnire.

„E firesc să ne întâlnim în Parlamentul României…Am spus că nu aș dori să-i reproșez neapărat domniei sale faptul că nu ne-am văzut. Dar o să mai încerc să am și în cursul zilei de mâine o discuție cu domnia sa. Voi fi mâine începând cu primelor ale dimineții în Parlament și voi încerca să mai avem încă un contact, să mai avem o discuție mâine, fiindcă realmente cred că PSD-ul are acum o ultimă șansă să convingă oamenii că mai are o fărâmă de pro-europenism și că nu este complet pierdut pentru forțele pro-europene din România. Chiar cred că oamenii se vor uita cu mare atenție, miercuri, la votul din plen și vor ține minte cum a votat fiecare partid, miercuri”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că parlamentarii social-democrați nu vor susține prin vot Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Hotărârea a fost luată în unanimitate de membrii Consiliului Politic Național al formațiunii. Grindeanu a mai transmis că parlamentarii PSD vor participa la ședința din plen, astfel încât să fie asigurat cvorumul necesar.

„Partidul Social Democrat a luat astăzi o decizie fermă, asumată și ireversibilă: nu vom vota Guvernul Bolojan de rit nou – condus de Siegfried Vasile Mureșan”, a declarat liderul PSD.