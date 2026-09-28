Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins din nou afirmațiile potrivit cărora Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi fost înlăturat cu sprijinul PSD, la solicitarea unei puteri externe.

El a fost întrebat luni despre întâlnirea pe care a avut-o, la sfârșitul lunii martie, cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și a negat că discuția ar fi avut legătură cu încheierea unor contracte sau cu schimbarea Guvernului.

Grindeanu a declarat că a participat la întâlnire la invitația diplomatului american și că, atunci când este invitat la discuții cu oficiali americani, acceptă de regulă astfel de întrevederi. El nu a precizat însă care a fost subiectul concret al întâlnirii.

Liderul PSD a respins categoric orice legătură între discuția cu ambasadoarea SUA și moțiunea de cenzură care a dus la plecarea Guvernului Bolojan.

„Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Big Foot”, a declarat Grindeanu, susținând că responsabilitatea pentru schimbarea Guvernului aparține celor 88% dintre românii care, potrivit unui sondaj invocat de acesta, considerau că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Grindeanu a criticat totodată acuzațiile și plângerile penale privind presupusa implicare a unor actori externi. El a susținut că astfel de afirmații reprezintă, în opinia sa, reacții ale unor persoane care și-au pierdut puterea politică.

Președintele PSD a afirmat că susține în continuare parteneriatul strategic dintre România și SUA și a descris Statele Unite drept „cel mai important aliat al nostru în NATO”. El a reafirmat și sprijinul pentru apartenența României la Uniunea Europeană.

Declarațiile vin după informații publicate sâmbătă de Wall Street Journal, potrivit cărora ambasadoarea SUA în Grecia ar fi sugerat o implicare americană în îndepărtarea Guvernului Bolojan.

În spațiul public, aceste informații au fost puse în legătură cu întâlnirea dintre Grindeanu, un fost ministru social-democrat al Energiei și diplomatul american, despre care s-a relatat că a promovat Coridorul Vertical de Gaze.

Grindeanu a respins însă existența unei legături între această întâlnire și schimbarea Guvernului.