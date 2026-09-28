Arestarea a cinci bărbați și identificarea a trei vehicule suspecte în apropierea unei baze militare americane din Marea Britanie ar putea indica o operațiune teroristă coordonată, avertizează Andrew Badger, fost oficial al Defense Intelligence Agency, potrivit Fox News.

Expertul susține că incidentul ar putea determina creșterea nivelului de securitate la instalațiile militare americane din Marea Britanie, Europa și chiar din alte regiuni ale lumii.

Cei cinci bărbați au fost arestați duminică, 27 septembrie, în apropiere de RAF Fairford, în Gloucestershire. Poliția britanică a anunțat că suspecții au fost reținuți inițial pentru infracțiuni prevăzute de legislația privind explozibilii și ulterior pentru suspiciunea de pregătire a unui act terorist. Ancheta este condusă de poliția antiteroristă britanică.

Andrew Badger a declarat pentru Fox News Digital că numărul persoanelor implicate și existența a trei vehicule reprezintă elemente care pot indica un plan mai complex decât o acțiune individuală.

„Vom vedea protocoale de securitate sporite în Europa, în Marea Britanie și în întreaga lume, pentru orice instalație americană”, a declarat Badger.

Fostul oficial al Defense Intelligence Agency a descris situația drept o amenințare semnificativă și a atras atenția asupra combinației dintre numărul suspecților și cel al vehiculelor.

„Acesta este o amenințare foarte semnificativă și, din nou, faptul că am avut cinci persoane implicate și trei furgonete raportate la fața locului ar putea indica o operațiune foarte complexă, foarte bine coordonată”, a spus Badger, potrivit Fox News Digital.

Badger a respins ideea că incidentul ar putea fi privit pur și simplu ca acțiunea unui singur individ. În opinia sa, numărul persoanelor și vehiculelor implicate ridică posibilitatea unei operațiuni organizate.

„Nu este doar un fel de atacator amator care acționează singur”, a afirmat fostul oficial american. El a subliniat în acest context importanța strategică a bazei RAF Fairford, unde Statele Unite își operează bombardierele strategice pentru misiuni în Europa și în alte regiuni.

Poliția din Marea Britanie a confirmat că autoritățile au primit, în jurul orei 00:45, un apel privind trei vehicule suspecte care păreau să se îndrepte spre baza aeriană. Ofițeri înarmați au intervenit în zona Whelford și i-au arestat pe cei cinci bărbați.

Potrivit lui Badger, implicațiile incidentului ar putea depăși zona RAF Fairford din Marea Britanie. Fostul oficial consideră că autoritățile americane și aliații lor ar putea introduce măsuri suplimentare de protecție la instalațiile militare din Europa și din alte părți ale lumii.

„Alte baze din Europa, inclusiv cele ale partenerilor europeni și americani, se află deja într-o stare de alertă sporită. Dar, desigur, după acest atac, cred că vor trece la un nivel și mai ridicat de alertă”, a declarat el.

Badger a menționat posibilitatea unor patrule de securitate mai frecvente și a unor controale suplimentare în jurul instalațiilor militare americane.

Fostul oficial a atras atenția și asupra RAF Welford, o importantă facilitate americană de depozitare a muniției care sprijină operațiunile de la RAF Fairford. În evaluarea sa, și astfel de obiective ar putea necesita măsuri suplimentare de securitate.

Badger a prezentat și un posibil scenariu privind modul în care ar fi putut fi desfășurată o operațiune cu trei vehicule. El a evocat utilizarea unui dispozitiv exploziv transportat într-un vehicul pentru a crea o breșă la intrarea în bază, urmată de intervenția celorlalte vehicule.

Este însă un scenariu ipotetic prezentat de fostul oficial american și nu o concluzie a anchetatorilor britanici.

Autoritățile au confirmat că cele trei vehicule au fost examinate de specialiști în dispozitive explozive, iar în timpul operațiunii un cordon de securitate de aproximativ 400 de metri a fost instituit în jurul acestora. Aproximativ 85 de gospodării din zonă au fost evacuate preventiv.

În paralel, anchetatorii verifică și posibilitatea unei legături cu Iranul, însă autoritățile din Marea Britanie nu au atribuit oficial presupusul complot Teheranului.

Pista este analizată în contextul în care RAF Fairford este utilizată de armata americană, iar Iranul a avertizat anterior că bazele folosite pentru atacuri împotriva teritoriului iranian ar putea fi considerate ținte legitime.

Badger a avertizat însă că nu trebuie trasă o concluzie înainte ca ancheta să stabilească cine se află în spatele incidentului. El a menționat și alte posibile amenințări, inclusiv activități asociate Rusiei sau grupărilor extremiste islamiste.