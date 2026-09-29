Administrația președintelui american Donald Trump a acordat luni o derogare limitată de la sancțiunile impuse Iranului, pentru a permite reluarea zborurilor care transportă pelerini musulmani șiiți între Iran și Irak, potrivit unei persoane familiarizate direct cu discuțiile, potrivit Reuters. Măsura permite companiei Iraqi Airways să opereze timp de o lună zboruri între Iran și orașul sfânt Najaf, cu posibilitatea unei derogări permanente ulterior.

Decizia intervine după ce Irakul a suspendat, pe 25 septembrie, zborurile către și dinspre Iran, în contextul noilor sancțiuni americane care vizează sectorul aviatic iranian. Pentru Bagdad, problema este sensibilă atât din punct de vedere diplomatic, cât și religios, deoarece Najaf este una dintre principalele destinații ale pelerinilor șiiți din Iran.

Potrivit sursei citate de Reuters, Departamentul Trezoreriei SUA urma să autorizeze Iraqi Airways să opereze zboruri dus-întors între Iran și Najaf timp de o lună.

O eventuală prelungire permanentă ar putea fi analizată ulterior. Deocamdată, însă, măsura este prezentată drept o derogare limitată de la regimul de sancțiuni.

Reluarea acestei rute ar permite transportul aerian al pelerinilor între cele două țări, într-un moment în care sancțiunile americane au determinat mai multe state din regiune să reducă sau să suspende legăturile aeriene cu Iranul.

La 28 septembrie, autoritățile irakiene au anunțat deja că zborurile dintre Najaf și Iran au fost reluate, în timp ce negocierile cu Washingtonul privind regimul de excepții continuau.

Guvernul premierului irakian Ali al-Zaidi se află într-o poziție delicată. Bagdadul încearcă să își aprofundeze relațiile cu Statele Unite, dar are în același timp legături politice, economice și religioase importante cu Iranul.

Biroul premierului irakian a transmis că negociază cu Washingtonul pentru exceptarea unor zboruri de la măsurile americane. Printre motivele invocate de autoritățile irakiene se numără tratamentele medicale, educația, vizitele religioase și alte deplasări civile.

Un oficial irakian citat de Reuters a declarat că se aștepta ca zborurile dintre Iran și Najaf să fie reluate în aproximativ 48 de ore.

Bagdadul a propus și măsuri suplimentare de securitate pentru aceste curse, inclusiv verificarea riguroasă a pasagerilor și schimbul de informații, precum și garanții că avioanele nu vor fi utilizate pentru transportul de arme, persoane sancționate sau fonduri obținute ilegal.

Najaf este unul dintre cele mai importante centre religioase ale islamului șiit și găzduiește sanctuarul imamului Ali, considerat primul imam al șiiților.

Orașul este, de asemenea, un important centru de studii religioase și primește anual milioane de pelerini. Legăturile aeriene cu Iranul au o importanță deosebită pentru deplasările religioase dintre cele două țări.

Suspendarea zborurilor a generat presiuni asupra autorităților irakiene. Potrivit Al Jazeera, oprirea curselor a obligat unii pasageri să apeleze la transportul terestru, călătoriile putând dura cel puțin 12 ore. În Bagdad au avut loc și proteste împotriva suspendării zborurilor.

Măsurile împotriva sectorului aviatic iranian au intrat în vigoare în septembrie și au creat riscuri pentru aeroporturile și companiile străine care furnizează servicii transportatorilor iranieni sancționați.

În ultimele zile, zborurile iraniene au fost suspendate sau restricționate în mai multe state din regiune, inclusiv Irak, Emiratele Arabe Unite și Oman.

Evoluția a redus conectivitatea aeriană internațională a Iranului și a pus presiune asupra statelor vecine care încearcă să mențină relații cu Teheranul, fără să intre în conflict cu politica de sancțiuni a Washingtonului.

Iranul a contestat, la rândul său, măsurile americane în plan internațional. Autoritățile iraniene au sesizat Organizația Aviației Civile Internaționale în legătură cu sancțiunile care afectează transportul aerian.