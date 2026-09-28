Afacerea cu aur a lui Trump din Venezuela, blocată în SUA

Administrația președintelui american Donald Trump a transportat aur din Venezuela în Statele Unite, însă rafinăriile americane refuză să prelucreze metalul din cauza suspiciunilor privind corupția și posibilele legături ale companiilor venezuelene cu grupări infracționale. Transporturile, estimate la sute de milioane de dolari, ar fi rămas în depozite, în ciuda unui acord negociat de oficialii americani cu compania minieră de stat Minerven, potrivit unei anchete publicate de The New York Times și preluate de EFE.

Potrivit investigației The New York Times, traseul aurului venezuelean pornește din minele situate în sudul țării și ajunge până la companii de comerț internațional și oficiali de la Casa Albă.

Surse anonime citate de publicația americană susțin că politica administrației Trump a creat legături între SUA și o industrie în care persistă problemele de corupție și criminalitate.

„Investitori americani investesc într-o mină care are legături cu membri ai infracţionalităţii organizate ca parte a unui acord negociat de administraţia Trump”, dezvăluie amplul reportaj publicat de NYT.

Publicația americană susține că unele transporturi de aur au plecat din Venezuela înainte ca firmele implicate să viziteze exploatările miniere. O parte din metal ar proveni de la mineri care plătesc mită grupărilor infracționale pentru a-și putea desfășura activitatea.

„Avioanele au transportat aur din Venezuela chiar înainte ca firmele să viziteze minele, iar o parte din acel aur este legată de mineri care dau mită bandelor”, afirmă ziarul american.

Deși aurul a fost deja transportat în Statele Unite, cantitățile evaluate la sute de milioane de dolari ar fi rămas în depozite, fără să fie prelucrate. Rafinăriile trebuie să se asigure, potrivit standardelor internaționale, că metalul nu provine din activități care finanțează grupări infracționale, corupția sau distrugerea mediului.

Situația este cu atât mai complexă cu cât Donald Trump a inclus aurul venezuelean pe o listă de restricții în martie 2019, în timpul primului său mandat la Casa Albă, invocând legăturile industriei cu poluarea și practicile corupte.

În martie 2026, la două luni după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, oficiali ai administrației americane au negociat un acord cu Minerven, compania minieră de stat din Venezuela. Înțelegerea vizează comercializarea pe piețele americane a unei cantități de până la o tonă de aur, evaluată la aproximativ 165 de milioane de dolari.

Conform acordului, Minerven ar urma să livreze între 650 și 1.000 de kilograme de lingouri de aur Dore către Trafigura, o companie internațională specializată în comerțul și transportul materiilor prime. Aceasta este responsabilă de transportarea metalului către rafinăriile din Statele Unite.