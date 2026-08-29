Trump anunță un acord petrolier istoric cu Venezuela

SUA au ajuns la un acord cu Venezuela pentru a controla peste 65 de miliarde de barili din rezervele sale dovedite de petrol, a anunțat președintele Donald Trump pe Truth Social.

„Această tranzacție istorică DUBLEAZĂ rezervele americane de petrol, crește considerabil oferta noastră de petrol și va reduce substanțial prețurile la gaze pentru toți americanii”, a scris Trump.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a salutat acordul ca fiind unul care va ajuta la redresarea economică a națiunii sale.

Trump a promis că va accesa rezervele Venezuelei, cele mai mari din lume, după ce SUA l-au capturat pe fostul dictator comunist Nicolás Maduro, anul acesta. Secretarul de Stat Marco Rubio a numit acordul petrolier „o victorie uriașă atât pentru poporul american, cât și pentru cel venezuelean”. Dar au fost dezvăluite puține detalii.

„Pentru poporul venezuelean, acest acord va aduce aproape 100 de miliarde de dolari în investiții private, va sprijini mii de locuri de muncă bine plătite și va impulsiona reconstrucția economiei Venezuelei”, a declarat Rubio.

Trump a declarat că Rubio și secretarul de Război, Pete Hegseth, au ajuns la acordul cu conducerea Venezuelei „printr-un parteneriat cu companii private”.

El nu a oferit detalii despre parteneriat și nici nu a descris posibile angajamente și termeni pentru SUA în cadrul acordului, dar a spus că acordul a fost încheiat „fără niciun cost pentru contribuabilul american”.

Președintele interimar al Venezuelei a declarat într-un comunicat că acordul va avea „un impact semnificativ asupra renașterii națiunii noastre”.

Acordul prevede dezvoltarea a 17 câmpuri petroliere strategice cu un potențial dovedit de 65 de miliarde de barili, precum și „o investiție de peste 100 de miliarde de dolari și peste 209 miliarde de dolari în taxe pentru stat”, a spus Rodriguez.

„Aceste investiții vor contribui nu numai la redresarea și modernizarea industriei noastre, ci și la creșterea economică a țării noastre, la securitatea energetică a emisferei noastre și la un echilibru mai mare pe piețele internaționale”, a spus ea.

În baza acordului, guvernul SUA va păstra 55% din controlul unei societăți mixte cu un „operator privat experimentat din Venezuela”, a declarat un oficial american pentru CBS News.

Rodriguez a acordat societății mixte o concesiune de 100 de ani pentru a opera în câmpurile petroliere, potrivit oficialului.

Trump a oferit câteva detalii specifice despre acord, care acordă SUA guvernanță directă asupra resurselor naționale suverane ale unei țări străine.

Acordul pare, de asemenea, să aibă o arie de aplicare mai largă decât controlul Autorității Provizorii a Coaliției, condusă de SUA, asupra veniturilor petroliere ale Irakului după ce Saddam Hussein a fost înlăturat de la putere într-o invazie condusă de americani în 2003.

Textul oficial al acordului dintre Washington și Caracas nu a fost publicat.

Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume - aproximativ 303 miliarde de barili. Cu toate acestea, producția a scăzut vertiginos de la vârful de la sfârșitul anilor 1990.

Trump a cerut companiilor petroliere americane să investească cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru a restabili industria petrolieră a țării.

De asemenea, el a revendicat drepturile asupra petrolului Venezuelei care a „confiscat și vândut unilateral petrol american, active americane și platforme americane, costându-ne miliarde și miliarde de dolari”.