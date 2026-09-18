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Rapid – FC Argeș, ora 21.00. Daniel Pancu mizează pe a treia victorie consecutivă

Rapid – FC Argeș, ora 21.00. Daniel Pancu mizează pe a treia victorie consecutivăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Rapid și FC Argeș se întâlnesc azi în runda a 10-a din Superligă. Giuleștenii, aflați sub comanda lui Daniel Pancu, speră la obținerea celei de-a treia victorii consecutive în campionat.

Rapid – FC Argeș, ora 21.00. Daniel Pancu mizează pe a treia victorie consecutivă

De cealaltă parte, tehnicianul piteștenilor, Bogdan Andone, se confruntă cu probleme serioase în alcătuirea lotului din cauza numeroaselor absențe. Partida este programată să înceapă la ora 21:00 și va putea fi urmărită în direct pe posturile TV Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În ceea ce privește formulele de joc, ambele formații caută cea mai bună variantă tactică pentru a obține puncte prețioase înainte de pauza competițională.

Pentru duelul din această seară, distribuțiile probabile ale celor două echipe sunt următoarele:

Rapid: Ungureanu - Cr. Manea, Sinyan, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Kamara, Moruțan, Al. Dobre - Stojilkovic Antrenor: Daniel Pancu

FC Argeș: Căbuz - Oancea, Tofan, Sadriu, Borța - Alagbe - Balaure, Rață, Y. Pîrvu, Luvambo - Rădescu Antrenor: Bogdan Andone

Întâlnirea se va desfășura pe stadionul Giulești și va fi condusă la centru de arbitrul Marcel Bîrsan din București. Acesta va fi asistat la cele două tușe de Marius Badea din Vâlcea și Ionuț Neacșu din București. În camera VAR se vor afla Sorin Costreie din județul Ilfov și asistentul VAR Lucian Rusandu din Covasna.

Superliga

Superliga. Sursă foto: Facebook

Avertismentul lui Daniel Pancu înaintea meciului cu FC Argeș

Antrenorul echipei gazde atrage atenția asupra dificultății întâlnirii, menționând că stilul tactic al adversarilor este greu de anticipat. De asemenea, starea terenului ar putea reprezenta un factor important în desfășurarea jocului.

„E foarte important acest meci, chiar înainte de pauza competițională. Trebuie să tratăm jocul foarte serios, poate e cel mai important meci din aceste 10 etape. Chiar dacă au probleme de lot, au câțiva jucători importanți accidentați, FC Argeș rămâne o echipă greu de bătut. Va fi un meci de mare luptă, pe un gazon ce va suferi și mai mult după ce aseară s-a jucat un meci din Europa League. Indiferent de componența în care se vor prezenta adversarii, eu mă aștept la un joc împotriva unei echipe ambițioase.

FC Argeș rămâne o echipă foarte bună, o echipă care a jucat în play-off sezonul trecut, o echipă care are și în acest an același obiectiv, o echipă cu un antrenor bun, o echipă foarte greu de analizat. Schimbă des sistemele, nu poți anticipa ce se va întâmpla, trebuie să fim atenți la caracteristicile individuale ale jucătorilor.”, a spus Daniel Pancu, antrenorul Rapidului.

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