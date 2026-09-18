UTA Arad s-a impus pe teren propriu în fața formației Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, scor 1-0, în deschiderea etapei a 10-a din Superligă. Confruntarea de pe Arena Francisc Neuman a fost decisă la ultima fază a meciului, după o primă repriză echilibrată și lipsită de goluri.

Momentul decisiv al partidei a avut loc în minutul 90+1. La o fază fixă executată de Alin Roman, defensiva oaspeților a respins balonul în afara careului, de unde Andrei Dorobanțu a șutat din unghi și a trimis mingea în plasă. Reușita sa a stabilit scorul final și a adus toate cele trei puncte trupei gazdă.

În urma acestui rezultat, palmaresul întâlnirilor directe din principala competiție internă ajunge la 13 meciuri. UTA Arad bifează a patra victorie în fața covăsnenilor, în timp ce Sepsi OSK rămâne cu șase succese, iar trei dispute s-au încheiat la egalitate.

Partida a fost condusă la centru de arbitrul Radu Marian Petrescu din București, ajutat la cele două linii de asistenții Adrian Ghinguleac și Cosmin Bojan. Rolul de al patrulea oficial i-a revenit lui Ovidiu Mazilu.

În camera VAR au fost desemnați Iulian Dima și asistentul video Claudiu Marcu. Din partea comisiilor de specialitate au fost delegați observatorii Marcel Savaniu și Ioan Mărginean.

Arbitru: Radu Marian Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Cosmin Bojan (Târgu Mureş); al patrulea oficial: Ovidiu Mazilu: (Satu Mare).

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)" și de oficialii LPF și CCA: Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF.

„Încep prim a-mi cere scuze, poate sunt puțin euforic, dar vine ziua mamei și vreau să-i transmit la mulți ani și că o iubesc foarte mult.

Cred că a fost un meci plăcut, exact cum ne doream. Că a căzut golul târziu, a fost doar momentul. Până la urmă cred că am condus jocul, am avut foarte multe dueluri câștigate, am dus mingea de multe ori în careul lor, foarte multe cornere. Deci cred că așa, per total, la cald, a fost o victorie meritată.

Nu sunt un antrenor care antrenează foarte mult faza ofensivă, ca să dăm 13 goluri în 4 meciuri. A venit din calitatea și dorința lor. În momentul în care nu primești gol, pentru mine e mulțumitor. Avem jucători în atac, posibilitatea de a marca și din faze fixe.

Mai avem, am trecut print-o perioadă nu foarte bună, cu puține puncte adunate. Acum suntem un pic mai liniștiți, vine și pauza, se întorc și dintre băieții accidentați și putem construi mai bine”, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul gazdelor, la final.