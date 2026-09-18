Măsurile de consolidare fiscală introduse de executivul condus de Ilie Bolojan ar putea fi atenuate treptat în perioada următoare. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că orice decizie de relaxare a rigorilor financiare va fi luată doar în măsura în care cadrul bugetar o va permite, după parcurgerea etapelor de rectificare și elaborare a bugetului pentru anul viitor.

Întrebat dacă ia în calcul eliminarea unor prevederi care au stârnit nemulțumiri în spațiul public, precum aplicarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului sau reducerea burselor sociale pe durata vacanței de vară, Siegfried Mureșan a subliniat că ajustările se vor face gradual.

„Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permits acest lucru”, a declarat Siegfried Mureșan la Digi24.

Premierul desemnat a precizat că deciziile de austeritate au fost inevitabile pentru a gestiona nivelul ridicat al deficitului bugetar, pentru a proteja finanțările din fonduri europene și pentru a menține credibilitatea țării în fața investitorilor străini.

„Eu evident că-mi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem și când ni le permitem”, a spus Mureșan.

Planul noului executiv include o analiză atentă a resurselor financiare la finalul exercițiului curent, moment în care se vor stabili prioritățile pentru 2027.

„Cred că indicatorii sunt acum un pic mai buni, va trebui să facem o rectificare bugetară, după care la finalul anului vom face bugetul pe anul următor și atunci vom vedea exact cât ne permitem pentru anul următor”, a afirmat el.

Mureșan a subliniat că principiul responsabilității în gestionarea resurselor publice va rămâne o prioritate, iar măsurile inițiate de fostul prim-ministru vor constitui baza de la care va porni noua etapă economică.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Ilie Bolojan, dar e evident că după această etapă dificilă vom intra pe o etapă de creștere”, a declarat premierul desemnat.

O eventuală eliminare grăbită a restricțiilor înainte de stabilizarea completă a indicatorilor macroeconomici ar putea atrage consecințe negative asupra costurilor la care se împrumută statul.

„A relaxa măsurile înainte de a ne permite riscăm să ne aducă într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi, să ne ceară dobânzi mai mari și atunci costul, povara pentru oameni, va fi tot mai mare”, a spus Mureșan.