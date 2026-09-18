Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a avut o întrevedere oficială vineri cu ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure. Miza discuțiilor a fost reprezentată de consolidarea fiscală, optimizarea costurilor de finanțare și atragerea de noi investiții productive în economia românească.

„România și Franța traversează, la dimensiuni diferite, provocări comune: presiuni asupra finanțelor publice, nevoia de a proteja coeziunea socială și, în același timp, necesitatea de a finanța investițiile și noile priorități strategice ale Europei într-un context extern dificil”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nazare.

Pentru menținerea echilibrului financiar, autoritățile de la București mizează pe o politică fiscală responsabilă și pe asigurarea unui acces predictibil la piețele de capital. Obiectivul principal rămâne diminuarea costurilor legate de împrumuturile de stat.

„Am convenit ca Trezoreriile României și Franței să continue dialogul la nivel tehnic, inclusiv pe diversificarea bazei de investitori și dezvoltarea instrumentelor prin care ne finanțăm economiile”, a transmis ministrul.

Dimensiunea industrială a reprezentat un alt punct central pe agenda de lucru, fiind evidențiată importanța parteneriatului dintre București și Paris, în special în sectorul de producție auto.

„Franța este un partener economic important pentru România, iar industria auto este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei legături. Am prezentat instrumentele de ajutor de stat prin care vrem să atragem noi investiții și să dezvoltăm capacități de producție în România. Următorul pas va fi o întâlnire bilaterală între companii și instituțiile române și franceze care sprijină investițiile, finanțarea afacerilor și dezvoltarea industrială, pentru a identifica proiecte concrete”, a continuat Nazare.

Strategia pe termen lung urmărește consolidarea economiei naționale prin stimularea producției interne și atragerea de proiecte industriale cu o valoare adăugată mare.

„Soluția structurală este să producem mai mult aici: să atragem capital, să dezvoltăm capacități industriale, să creștem valoarea adăugată și să integrăm mai puternic România în lanțurile europene de producție”, a conchis Nazare.