Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă organizarea, în perioada 18-20 septembrie 2026, a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. România critică, de asemenea, deschiderea unor secții de votare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău.

Ministerul Afacerilor Externe susține că organizarea alegerilor ruse în teritoriile ocupate ale Ucrainei contravine dreptului internațional și respinge orice demers prin care Moscova încearcă să confere legitimitate acestor acțiuni.

„Desfăşurarea alegerilor în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei reprezintă o încălcare gravă a dreptului internaţional. România respinge ferm orice încercare de a valida, prin organizarea unor procese electorale, consecinţele acţiunilor ilegale ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea nu pot produce efecte juridice şi nu pot modifica statutul internaţional al teritoriilor respective”, au transmis, vineri seară, oficialii MAE, într-un comunicat de presă.

Autoritățile române critică și organizarea scrutinului rus în regiunea transnistreană, în lipsa consimțământului autorităților Republicii Moldova. Bucureștiul consideră că demersul afectează suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

„Acest demers încalcă suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova şi vine în totală contradicţie cu eforturile autorităţilor de la Chişinău şi ale partenerilor internaţionali menite să faciliteze reglementarea politică a problemei transnistrene. România reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Ucrainei şi a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor lor recunoscute internaţional şi respinge orice acţiune unilaterală prin care Federaţia Rusă urmăreşte să submineze ordinea juridică internaţională”, se mai arată în documentul citat.

Disputa privind secțiile de votare din Transnistria a escaladat după declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a susținut miercuri că autoritățile de la Chișinău nu pot împiedica cetățenii ruși din regiune să participe la alegerile pentru Duma de Stat și a invocat existența a peste 200.000 de ruși în Transnistria.

Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a catalogat deschiderea secțiilor de votare neautorizate de autoritățile moldovene drept un demers „neprietenos”. Totodată, oficialul de la Chișinău a pus sub semnul întrebării cifra avansată de partea rusă privind numărul cetățenilor ruși din regiunea transnistreană.

Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse se desfășoară în perioada 18-20 septembrie, iar ziua principală a scrutinului este 20 septembrie.